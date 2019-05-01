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劍青檢改挺懷孕女檢 籲放寬管考共創生育友善職場

2019-05-01 15:20聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

五一勞動節當天，一位署名「一個媽媽」的檢察官在檢察官論壇上留言，希望法務部比照司法院，在孕娩同仁產前假及娩假期間，放寬對案件「逾三月未進行」的管考。由基層檢察官組成的「劍青檢改」發聲明敬表贊同。

劍青檢改表示，近年來，基層檢察官工作負擔過重，懷孕檢察官更處於巨大壓力之下。研究指出，職場對懷孕婦女不友善，是少子化的成因之一。而《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第11條也規定，締約國應採取措施保障懷孕女性有效的工作權利，此即母性保護的內涵。

以法官而言，依照《各級法院辦案期限實施要點》第16點之規定，「於申請娩假，應於其事由消滅後，扣除自事由發生之日起至消滅之日止之時間，接續計算其期限，案件遲延後，始發生娩假之情事者，仍應視為不遲延案件」，便是體恤懷孕法官之適切規定。

然而，法務部《檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點》則無此規定，關於案件不得逾3月未進行之規定，均沒有將懷孕、分娩同仁共計10週之待產及娩假期間，排除於逾3月的管考範圍之外，導致懷孕、分娩同仁，於分娩前無論案件進行狀況為何，均需將全部案件進行，以避免於分娩期間案件逾3月。致使於產假期間，亦需時時擔心案件逾3月，無法安心修養身體，甚而需要在身體還未完全回復前，就進辦公室處理案件，導致孕娩同仁莫大的壓力。

雖然目前並沒有孕娩同仁因此規定而遭受不利益，但機關之規定實象徵著國家對於生育是否友善之重要指標，亦會影響機關同仁生育的意願。

劍青檢改呼籲，法務部應比照《各級法院辦案期限實施要點》第16點之規定，保障檢察官於生產後申請娩假期間，不會因事實上無法接續進行案件而受懲處之不利益。而檢察官於孕娩期間，實務上急件仍會由其他同仁協助處理，此規定對當事人影響尚屬有限，卻更能凝聚懷孕、分娩同仁（其配偶、家人亦可能為檢察官）對機關的認同與向心力，並由國家以身作則，共創生育友善職場。

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