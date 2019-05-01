北市分局警備隊2警飆罵互告 隊長想壓沒壓下來

2019-05-01 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北市警中正第二分局警備隊沈姓員警，被控2017年12月在辦公室當眾辱罵黃姓隊友「臭俗辣」等，被檢方起訴，台北地院審理，沈坦承辱人，法官今天依公然侮辱罪判沈拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。黃向沈提民事損害賠償，移由民事庭審理。

事實上，沈、黃2警的衝突還不止1件，他們2017年7月曾互告鬧進地檢署，黃當時指沈在公務LINE群組以「他媽的」、「小人」、「臭俗仔」、「鱉三」、「同性戀」罵人，張姓警備隊長調解後，沈、黃偵查中撤告，不過，撤告的和解筆錄未提及2017年12月沈罵黃部分，所以法官照樣審理。

檢察官指控，2017年12月10日下午，沈在警備隊5樓大廳，公然以髒話、「臭俗辣」、「你哭爸喔」等語侮辱黃，黃提告，沈被起訴，法院審理時，沈對以言語侮辱隊友坦承不諱。

法官審理認為，沈在多數人共見共聞的情況下辱罵黃，依社會通念，足使黃感到難堪、痛苦，並貶損黃的人格尊嚴與社會評價，犯公然侮辱罪。

黃姓員警提告時主張，沈罵他還犯妨害公務罪，且沈是公務員，另應加重其刑二分之一， 不過，法官認為，案發時，沈擔任第一備勤，黃擔任第二備勤，「與於公務員依法執行職務之時，針對其職務行為加以侮辱」有別，沈沒有假借或利用職務權力公然侮辱，黃的法律見解應有誤會。