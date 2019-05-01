駕駛自撞血液酒精濃度超標被罰9萬 法官因這原因撤單

2019-05-01 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



陳男開車自撞經醫院抽血驗出酒精濃度被開單，彰化地院認為檢驗可能誤判撤銷罰單。報系資料照 分享 facebook 陳姓男子前年8月29日晚間開車疑似酒駕自撞被送醫救治，就醫時人昏迷、急性呼吸衰竭、骨折等緊急救治，酒測值高達263.9mg/dL，換算成呼氣酒精濃度為每公升1.3195毫克，男子被開單罰9萬元，但陳男以「生化酵素免疫分析法」檢測，易受干擾而有偽陽性的反應申訴並提行政訴訟，彰化地院法官參考醫院函覆撤銷罰單。

2017年8月28日晚間44歲陳男車行經埔心鄉路邊自撞安全島，身受重傷送往彰化醫院救治，經院方透過「生化酵素免疫分析法」檢驗血液，結果為酒精濃度263.9mg/dL，換算成呼氣濃度已嚴重超標，陳男指出，他在27日上午在住所飲用啤酒1、2瓶，但已過了一天，不知道為何還會測出血液酒精高濃度，他上網查發現發生車禍撞擊，體內可能會產生酒精反應，也有證人證明他開車前沒有喝酒跡象，公共危險罪部分不起訴。

但陳男還是被依酒駕開罰，他因在5年內有3次酒駕紀錄被開罰9萬元，吊銷駕駛執照3年，他要求法院還他公道。

彰化地院函詢彰化醫院，醫院函覆以「生化酵素免疫分析法」檢測酒精濃度為初步篩驗，只能做為醫療參考，也易受外在因素影響，例如藥物干擾、重大外傷造成乳酸、乳酸去氫酶異常升高而有「偽陽性」可能，法官因此認為檢測結果有誤判可能，因此撤銷原處分。

法界人士指出，長期以來醫院多以「生化酵素免疫分析法」作為酒精濃度篩驗，但因檢測方式陽春，會有「偽陽性」爭議，而醫院的立場以救治傷患為優先，除非事故牽涉到有對造，造成他人重大傷亡，血液樣體才會進一步送交法醫所、刑事局或調查局以頂空氣相層析法複驗，但前提是醫院還保存檢體。