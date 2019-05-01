研究：國內酒駕初犯 酗酒者為非酗酒者5倍

2019-05-01 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



酒駕行為除造成個人傷害外，亦經常導致他人生命財產損失的悲劇。一份針對酒駕初犯者進行匿名自填問卷調查研究結果發現，酗酒和酒癮個案出現高頻率酒駕行為，分別為非酗酒和非酒癮者的5倍及2倍，醫師建議針對初犯者進行飲酒問題的篩檢及介入，以減少相關危害。

北市聯醫成癮防治科主任黃名琪等人共同發表「台北市成年酒駕初犯者的酒精使用型態、酒癮及酒駕行為之相關性」，針對對參與台北地方檢察署舉辦「酒害衛教之團體課程」的酒駕初犯者，進行匿名自填問卷調查，包括以「酒精使用疾患辨識問卷」來篩檢酒精使用疾患，以「華人飲酒問題篩檢問卷」篩檢酒精依賴（酒癮），以「簡式健康量表」評估情緒困擾，期望找出高頻率酒駕(自述每個月酒駕2次以上)相關因子，進行分析後發現，酒精使用疾患和酒癮，與高頻率酒駕呈現顯著相關，該研究成果刊登於最新一期「台灣衛誌」。

研究顯示，酒駕初犯中約一半個案有酒精使用疾患，約三分之一個案為酒癮患者，這些個案有較高比例出現危害身體健康的飲酒型態，包含飲用烈酒及狂飲，也較高比例合併睡眠和心理健康問題。

研究團隊指出，從交通部統計酒駕犯中累犯比例接近四成的狀況，就可得知單純處以嚴刑峻罰，對酒駕嚇阻力有限，建議應該針對酒駕初犯的酒精使用型態進行篩檢，針對其中酒精使用疾患進行簡短介入（包含給予回饋、提供資訊、訂定目標、鼓勵個案)，並針對其中酒癮患者提供治療(包含戒斷症狀、身體疾病、精神共病、睡眠問題的藥物治療或心理治療)，以減少酒駕再犯並減少酒精使用相關的身體危害。