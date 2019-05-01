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不要讓媽媽傷心！彰化警方在母親節前實施4波酒測

2019-05-01 13:27聯合報 記者劉明岩╱即時報導

時序進入5月，適逢勞動節母親節，餐聚機會增加，彰化縣警察局為防止酒駕行為，在母親節前，結合各分局同步實施4波酒測勤務，其中第一波在上周六(23日)執行，共取締19件，其中17人依公共危險險罪嫌移送法辦，交通隊表示，人數創下今年最高紀錄。

交通隊表示，今年1月到3月，彰化警方執行的酒測專案共取締900件，其中汽車399件、機車561件、拒測73件，移送則有575件，並有36件肇事，比起去年，汽車減少，而機車酒駕卻增加58件，因此警方在最近的酒測勤務，以機車最常出入的路段做重點稽查，期有效遏止。

交通隊指出，5月因為有勞動節休假，加上歡度母親節，聚餐機會增加，加上天氣轉熱，不少民眾常以啤酒消暑，酒駕違規情形變多，因此警方在母親節前，即排定四波酒測專案勤務，由交通隊、保安隊及8個分局同步執行。

這四波酒測的路段，將鎖定快速道路、交流道匝道、地下道及縣市交界的道路，餐廳多的路段也是列入重點，除機車外，因警方5月實施大型車聯合稽查專案，酒測也是不可避免。

為有效遏止酒駕，交通隊表示，立法院3月26日已三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，針對酒駕行為加重刑責，如有故意殺人事實可判死刑，而罰額也提高，機車最高可罰到9萬元、汽車18萬元。雖然總統還未公布實施，但民眾要有心理準備。

交通隊表示，警方除了嚴格執法外，也針對易生酒駕的大型餐廳，動員警志工以口頭及標語前往勸導，呼籲民眾酒後不駕車，駕車不喝酒，並要求落實代駕及指定駕駛，以免受罰。

彰化縣警察局為防止酒駕行為，在母親節前，結合各分局同步實施4波酒測勤務。圖／警方...
彰化縣警察局為防止酒駕行為，在母親節前，結合各分局同步實施4波酒測勤務。圖／警方提供
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彰化縣警察局為防止酒駕行為，在母親節前，結合各分局同步實施4波酒測勤務。圖／警方...
彰化縣警察局為防止酒駕行為，在母親節前，結合各分局同步實施4波酒測勤務。圖／警方提供
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酒駕母親節勞動節
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