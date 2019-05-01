男輾爆長毛臘腸竟無罪 「過年不會觸眉頭」成理由

2019-05-01 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東蕭姓男子遭控去年大年初四，涉蓄意開車輾斃隔壁鄰居的「長毛臘腸狗」，一審遭依動保法宰殺動物罪，判拘役40天、併科罰金20萬元；但上訴後，蕭堅稱沒注意地上有狗，且正逢狗年他不可能會犯民俗禁忌。高雄高分院認為，蕭沒刻意加速，也衡量年節期間確實會避免觸眉頭，認定是疏失，改判無罪確定。

起訴指出，蕭姓男子（60歲）2017年間9月因狗叫問題，與鄰居程女的母親發生糾紛，去年2月19日早上7點40分，蕭開車從自家出門，看見程女養的長毛臘腸犬趴臥在道路中央，竟直接開車輾過，造成臘腸狗當場慘死，程女氣得向警方報案提告。

蕭姓男子辯稱，沒看到狗趴在路中央，事後看監視器才發現狗屍體出現在右後輪。不過程女怒指，在家裡都聽到狗的頭殼被輾碎聲音，蕭根本疾駛而過，完全沒停車察看。

一審勘驗監視器畫面，認為案發當日天氣佳、光線充足，狗的體型也不小，就趴在道路中央，該巷弄寬度約4公尺無法兩車相會，蕭姓男子不可能沒看到、還完全沒停車或減速閃避，依違反動保法判刑。

蕭姓男子上訴時堅稱，他當天精神狀況不好，正要載妻子去醫院上班，因是平常開車的巷子，路況和車況都很熟，他妻子又在交代事情，一時沒注意到；蕭更強調，「當天是過年期間，又是狗年，以我這種年紀的人，不可能會去犯民俗禁忌，故意去撞死狗」。