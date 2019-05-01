影／「神車」上國道互不禮讓 警：右車該讓左車

2019-05-01 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



2輛豐田轎車由高雄市區平面道路要進匝道上國道1號，卻相互不禮讓，併行進入國道，後來又在變換車道時出現「彩蛋」，其中開外車道的黑色轎車失控，撞上外側護欄受損，白色轎車離去。網友將行車紀錄影片貼上臉書「爆料公社」，國道第五警察大隊今天表示，就路權而言，右側的黑車應禮讓左側的銀色轎車。

國道五隊表示，依道路交通安全規則第98條規定，2車由同向2車道進入1車道，應讓直行車道車輛先行，無直行車道者，外車道車輛應讓內車道車輛先行。

警方瞭解，這起事故發生在4月29日上午7點50分許，當時黃姓男子開黑色轎車，由高雄市中正交流道準備上國道1號，從2線車道進入單線匝道，便與右側的1輛銀色轎車爭道，2車互不禮讓，開上國道1號不久，2車又疑因爭道，黃的黑車要切入左側車道，但銀車不讓，後來黑車變換車道時操作不當，黃姓男子「反應過度」才撞上右側護欄。

國道五隊接獲高雄市警局110轉報車禍，國道員警到場時，只有開黑車的黃姓男子在場，稱也不確定是否撞到其他車輛。