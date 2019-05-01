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快取寶第二波起訴有民代 他喊冤：我是受害者！

2019-05-01 12:17聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金180億元，快取寶負責人孫岳澤和李欣潔夫婦等人仍在逃，今天依違反銀行法第二波起訴嘉義市議員蔡文旭等18人。蔡文旭喊冤，他沒有公開招募，也沒有向不特定或多數人招募吸收資金，不符合違反銀行法要件，孫姓夫婦潛逃後，至今也血本無歸，損失至少3千多萬，「我也是受害者！」

起訴指出，蔡文旭2012年間透過木材商黃振龍等人介紹，認識孫姓夫婦，再以支票入股方式投資巨豐公司500萬元成為內資股東，明知孫等人以不相當利潤向不特定多數人吸收資金，蔡竟向下線人吸收資金，由下線人將款項匯至蔡文旭所使用的帳戶，再轉匯給孫，吸金總額達3500萬元，取得兌領之利差總計415萬6800元。

蔡文旭說，他只是純粹投資，推薦兩個朋友一起加入，當時兩人讓他抽取佣金，未料後來孫潛逃，他也試圖一直聯繫，卻音訊全無，他損失金額也很龐大。

蔡說，他有向檢察官解釋，根本沒有向多數人公開招募資金，只是介紹2名朋友投資，但都付諸流水，未來會到法院再解釋。

嘉義地檢署偵辦快取寶，傳喚相關證人及比對數萬筆銀行往來交易明細後，認為蔡文旭等18人明知非銀行不得經營收受存款業務，也不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當的紅利、利息或其他報酬，竟意圖賺取高額利差，所以列為第二波起訴名單。

快取寶第二波起訴名單中，多數透過黃振龍或是北回慢跑協會成員，14人吸金金額從數百萬到上億元不等，兌現利差從數萬元到上千萬元不等。

快取寶負責人孫岳澤夫妻近10年來，涉嫌向500多名被害人誆騙投資可獲得高額獲利，...
快取寶負責人孫岳澤夫妻近10年來，涉嫌向500多名被害人誆騙投資可獲得高額獲利，孫岳澤夫婦目前在逃。圖／本報資料照
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快取寶吸金檢察官
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