講師全省鼓勵投資房產黃金鬧失蹤 多名投資人損失慘重

2019-05-01 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市一家投資顧問公司王姓講師上課打著投資小型房地產、黃金粉，每個月至少有3分獲利為名號，在6都和多縣市開課吸引民眾投資至少一兩年，不料王日前不知去向，投資人面臨血本無歸，自行初步估計數百人受害，投資金額恐有10多億元，部分投資人已經組成自救會聘律師設法向王姓講師追討本錢。

據了解，目前有投資人向中壢警分局所屬派出所報案，控告王涉嫌詐欺等罪嫌，警方因偵查不公開未透露案情情節，但多位投資人已組成自救會委請律師追討，投資人自稱損失金額數十萬元至上千萬元不等。

王姓講師所屬的投資顧問公司今天勞動節休假，公司沒人值班，放假前投資人找上門和打電話到公司質問時，公司表示也在設法連絡王出面說明，王的家人也報案找人，據指出王姓講師28日已經出國行蹤不明，公司主管也希望王趕快出面處理。

投資顧問公司告訴投資人只幫忙安排王上課事宜，王以房地產和其他投資標的物為題分析趨勢，在市場上小有名氣。至於實際投資的事都由王一人經手，公司不知道每位投資者和王有哪些投資，公司還有其他課程進行不因王姓講師行為受影響。但是投資人對公司說詞不以為然，認為有同夥之嫌，不排除一併提告。