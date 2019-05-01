林俊佑遭免職 職務法庭：他言行乖張損司法形象

2019-05-01 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



花蓮地檢署檢察官林俊佑去年懷疑女兒在幼兒園被其他小朋友欺負，二度帶警察到幼兒園辦「私案」，法務部將他停職移送監察院調查，監委以12比0票數通過彈劾。司法院職務法庭今天宣判，判林俊佑免除檢察官職務，並轉任檢察官以外的其他職務。

職務法庭指出，雖林俊佑表示，他懷疑女兒被同學欺負，園方沒有妥善處理，才會邀集熟識的朋友一起到幼兒園，他並沒有責問學童，也沒有妨害師生上課權益，也沒有威逼園長提供監視器影像等。

但林俊佑因女兒遭人霸凌，一時情急挾檢察官權勢做出不當行為，言行乖張已經戕害司法公信形象，損及檢察官職位尊嚴、職務信任，情節重大，若繼續擔任檢察官職務，辜負人民對司法的期待，故判決免除檢察官職務，轉任檢察官以外之職。

林俊佑司法官50期結業，2011年分發到花蓮地檢署，他懷疑就讀小班的女兒遭霸凌但幼兒園沒有妥善處理，指示員警2018年6月21日跟他一同到幼兒園，喝斥園長和老師退下，暫停授課，再嚴厲質問學童，導致學童和老師心生恐懼，又因園長沒有同意提供監視器畫面，他便向園長恫嚇，「你是不是準備來地檢署、準備來監獄，那沒問題阿」。

林俊佑同年月28日二度帶2名刑警進入幼兒園，要求園方提供教室監視錄影檔，而園長回應錄影內容包括其他學童，為了保護其他人的肖像權，只提供他在校觀看，不能帶離開幼兒園。他再度向園長表示，「我們向法院聲請一樣可以拿到，我今天給你們客氣喔，我對你們算是非常客氣喔，我們去聲請裁定，到時候來這邊搜一堆東西，搜到不該搜的」、「你們站在保護那些壞小孩的立場、站在包庇的立場」等語。