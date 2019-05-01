網路買賣4隻金龜 男觸犯野保法獲緩起訴

2019-05-01 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名住在北投區的陳姓男子去年在住處上網登入「飛格寵物論壇」購買4隻金龜，再刊登販售資訊，被保七總隊巡邏發現移送法辦。台北地檢署調查後，認定他騷擾、意圖販賣而陳列金龜，違反野生動物保育法，考量坦承犯行、深表悔悟，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬5千元。

檢警調查，陳姓男子2018年3月間至5月間，在北投住處用電腦上網，登入「飛格寵物論壇」向網友購買4隻金龜，並圈養在家中水缸內。他養金龜直到2018年12月19日晚間7點7分許，才在同一網站「（售—龜／鱉）台灣龜繁殖組」刊載販售訊息，遭保七總隊第五大隊東勢分隊員警，執行網路巡邏時發現。

檢方認為，陳明知金龜是第二級保育類野生動物，並使4隻金龜喪失其等原來於大自然中的生存模式，而騷擾其生長；且明知非經主管機關同意，不得買賣、意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物，竟另基於這種犯意，在網路上刊登販賣訊息，他所犯兩罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

檢方指出，該2罪均屬法定本刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪。審酌陳於5年內並無不良前科紀錄，考量他因一時失慮致罹刑章，事後坦承犯行，深表悔悟，歷此司法程序應有所警惕，依法給予緩起訴處分。

另外，他購得2隻三線箱龜部分，因有貿易公司向關務署台北關申請報運時，檢附的美國CITES管理機關核發的CITES許可證等證據，因此認定非野生動物，則其行為並不違反法。