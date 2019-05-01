軍備局廠長扣下屬獎金當餐會買酒錢 涉瀆職被起訴

2019-05-01 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



新竹市伏姓男子擔任國防部軍備局生產中心第401廠長期間，認為用公關費向餐廳定席，若餐費含酒，菜會不好，涉嫌指示規資室承辦獎金發放業務的田姓女子，扣除發給規資室部屬獎金，當作餐會時購買國宴酒「東湧陳高」費用，截至2016年為止，共扣除發給23人的獎金，總計5.5萬餘元，伏在偵訊時否認涉案，但田女及其他遭扣除獎金的部屬指證歷歷，全案今偵結，將伏、田女二人依瀆職罪嫌起訴。

伏姓男子在檢方訊問時辯稱，獎金是依照個人績效核發，誰都沒有權利指示把錢拿出來做什麼活動，若有負責業務的同仁或主管，請同仁把錢拿出來買公務上的酒，這屬於私款，買的酒是私酒，如果餐會把這些酒拿出來使用，與會同仁也會表達感謝，沒人說不可以，「全案是各部門自己做的事，事後卻推給我」。

檢憲調查，已退武的伏姓男子（51歲）在2014年至2017年間擔任國防部軍備局生產中心第401廠長，他因認為辦理餐會、宴請賓客時，若利用公關費向餐廳定席，菜錢若包含酒錢，菜色會不好，為了讓與會賓客、部屬能夠飲用品質較好的酒類，因此以自己核發每人單次最高獎金3000元的權限，指示負責獎金發放業務的規資室聘僱人員田姓女子（58歲），從規資室的受獎同仁中，挑選名單扣除獎金，以作為買酒經費。

檢憲發現，從2014年12月至2016年11月間，總計有23人次的規資室人員獎金遭扣除，作為買酒獎金，每次扣除金額為2400元至2500元不等，總計扣除5萬5500元，全部拿去伏指定購買的總統府國宴酒「東湧陳高」等酒類，一共購買了數十瓶，並在14次餐會中飲用。