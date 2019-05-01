電信詐欺金主豪宅開趴 逼傳播妹被輪姦遭起訴

2019-05-01 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



跨國電信詐騙集團梁姓金主（39歲），2017年在泰國設立機房，賺取高額報酬後，在台找傳播妹去豪宅開趴，卻強逼女方脫光進而性侵，還起鬨現場其他男士輪流口交、性侵。台北地檢署調查後，今依妨害性自主罪嫌起訴梁及現場一名吳姓男子。

檢警調查，2007年間，梁姓男子前往斐濟從事跨國電信詐騙機房工作，遭依違反當地電信法規遣返回台。2014年間，梁再赴南韓當車手被逮，遭判刑2年，但他出獄後仍在菲律賓等國從事詐騙，還從小咖晉升為金主，於2017年間出資百萬元與人合夥在曼谷設立機房。

2017年5月9日，刑事局與泰國警方合作，破獲該處機房，逮捕2名台籍、6名陸籍、 1名泰籍等9名犯嫌，5月10日再拘提梁到案，並依新修正的《組織犯罪條例》送辦。

北部1名傳播妹指控，2017年間，梁透過酒店管道找她前往豪宅開趴，卻被要求發生性關係。她拒絕後，梁竟叫現場小弟將她衣物脫掉，抬上樓進入房間性侵得逞。完事後，梁竟叫在場其餘男士壓制女方手腳、扒開嘴巴，讓在場男士恣意性侵、口交。

事後傳播妹不忍受辱，提告性侵。據了解，梁坦承與女方發生性關係，但辯稱彼此為合意性交。檢方依據女方下體DNA，認定吳姓男子也涉案，今依法起訴梁、吳2人。至於另名被控的劉姓男子，因未檢出他的DNA，給予不起訴處分。