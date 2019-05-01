快取寶第二波起訴18人 赫見地方民意代表

2019-05-01 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金180億元，快取寶負責人孫岳澤和李欣潔夫婦等人仍在逃，嘉義地檢署去年起訴孫岳澤等14人，今天依違反銀行法再起訴嘉義市議員蔡文旭等18人。

嘉義地檢署偵辦快取寶，傳喚相關證人及比對數萬筆銀行往來交易明細後，認為蔡文旭等18人明知非銀行不得經營收受存款業務，也不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當的紅利、利息或其他報酬，竟意圖賺取高額利差，所以列為第二波起訴名單。

蔡文旭喊冤，他只是與2人友人單純投資，不構成銀行法所謂對公開、不特定對象招攬投資的要件。檢方調查蔡文旭透過木材商黃振龍認識孫岳澤夫婦，他個人投資500萬元，招攬2名下線吸收資金，吸金總額達3500萬元，已兌現利差共415萬6800元。

快取寶第二波起訴名單中，多數透過黃振龍或是北回慢跑協會成員，14人吸金金額從數百萬到上億元不等，兌現利差從數萬元到上千萬元不等。

被害者質疑，曾姓建商和許姓車商為何未被起訴，嘉義地檢署表示，此二人的案件仍待釐清，該案有第三波偵查。嘉義地檢署去年起訴14人，嘉義地方法院審理中。