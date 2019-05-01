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快取寶第二波起訴18人 赫見地方民意代表

2019-05-01 10:41聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金180億元，快取寶負責人孫岳澤和李欣潔夫婦等人仍在逃，嘉義地檢署去年起訴孫岳澤等14人，今天依違反銀行法再起訴嘉義市議員蔡文旭等18人。

嘉義地檢署偵辦快取寶，傳喚相關證人及比對數萬筆銀行往來交易明細後，認為蔡文旭等18人明知非銀行不得經營收受存款業務，也不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當的紅利、利息或其他報酬，竟意圖賺取高額利差，所以列為第二波起訴名單。

蔡文旭喊冤，他只是與2人友人單純投資，不構成銀行法所謂對公開、不特定對象招攬投資的要件。檢方調查蔡文旭透過木材商黃振龍認識孫岳澤夫婦，他個人投資500萬元，招攬2名下線吸收資金，吸金總額達3500萬元，已兌現利差共415萬6800元。

快取寶第二波起訴名單中，多數透過黃振龍或是北回慢跑協會成員，14人吸金金額從數百萬到上億元不等，兌現利差從數萬元到上千萬元不等。

被害者質疑，曾姓建商和許姓車商為何未被起訴，嘉義地檢署表示，此二人的案件仍待釐清，該案有第三波偵查。嘉義地檢署去年起訴14人，嘉義地方法院審理中。

檢察官調查，蔡文旭等人以投資萱萱公司訂單、快取寶智能櫃訂單或短期借款周轉，每月可獲取1.5%至4%不等高利潤等理由，向下線人吸收資金，上線人並取得利差支票作為報酬；或自行取得孫岳澤的高額利潤支票後，以匯款或現金交付方式給予下線人較低額之利潤，以從中賺取差額。

快取寶負責人孫岳澤夫妻近10年來，涉嫌向500多名被害人誆騙投資可獲得高額獲利，...
快取寶負責人孫岳澤夫妻近10年來，涉嫌向500多名被害人誆騙投資可獲得高額獲利，孫岳澤夫婦目前在逃。圖／本報資料照
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嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金180億元，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，第二波起...
嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金180億元，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，第二波起訴18人，仍有第三波偵查。記者姜宜菁／攝影
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快取寶吸金檢察官
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