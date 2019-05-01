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檢察官帶警衝幼兒園辦「私」案 職務法庭今判他免職

2019-05-01 10:04聯合報 記者林孟潔╱即時報導

林俊佑。本報資料照片
林俊佑。本報資料照片
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花蓮地檢署檢察官林俊佑去年懷疑女兒在幼兒園被其他小朋友欺負，二度帶警察到幼兒園辦「私案」，法務部將他停職移送監察院調查，監委以12比0票數通過彈劾。司法院職務法庭今天宣判，判林俊佑免除檢察官職務，並轉任檢察官以外的職務。

林俊佑司法官50期結業，2011年分發到花蓮地檢署，他懷疑就讀小班的女兒遭霸凌但幼兒園沒有妥善處理，指示員警2018年6月21日跟他一同到幼兒園，不顧園長和老師勸阻，進入教室質問學童，同年月28日二度帶2名刑警進入幼兒園，要求園方提供教室監視錄影檔。

事情曝光後，法務部檢察官人事審議委員會認為林俊佑率警辦私案的行為已達停職標準，決定採取不記名投票方式表決；最後有9票、超過半數同意將他停職、移送監察院，法務部去年8月將林俊佑停職至今。刑事部分，林俊佑已被花蓮地檢署依恐嚇等罪嫌起訴。

林俊佑接受監查委員約詢時，後悔表示「當初一時衝動做了很不恰當的事情」，他說因女兒說不出被欺負過程，情急之下才直接去問其他小孩，這種行為確實不恰當；對於陪同前往的員警受到處分也表示抱歉。

監察委員調查認為，詳勘幼兒園錄影錄音，並比對各方證詞，認定林俊佑違失情節嚴重、事證明確，且檢察官是代表國家偵查犯罪，身分特殊職責重大，正人應先正己，林俊佑所為已玷辱檢察官榮譽和尊嚴，戕害檢察官形象，明顯違反檢察官倫理規範及公務員服務法相關規定。

檢察官幼兒園監察院
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