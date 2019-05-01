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防堵酒駕完善代駕制度 借鏡日本

2019-05-01 09:12聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

國內酒後代駕制度不完整，常衍生糾紛。圖為警方臨檢酒測。 圖／聯合報系資料照片
國內酒後代駕制度不完整，常衍生糾紛。圖為警方臨檢酒測。 圖／聯合報系資料照片
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交通部近日將擬定酒後代駕應記載及不得記載草案，要求揭露費率、保險及駕駛資訊，完善國內代駕環境，盼全面防堵酒駕。國內代駕風氣不夠普遍，交通部運輸研究所發現，日本2002年起就施行代駕行業法，發展歷史悠久，也是國際上代駕制度最完整的國家，值得台灣參考。

日本多年前開始防制酒駕，除了提高罰則也擴大處罰範圍，包括提供酒駕者車輛的人、提供酒精的餐廳及共乘者都會被處罰。另也訂定汽車代價行業法，提供酒駕安全服務。日本酒駕事故件數從2010年5556件下滑至2016年的3757件，死亡件數也從290件下滑至213件。

運研所研究，日本代駕行為最早從1975年開始，因為許多地方城市交通依靠私家汽車，代駕被視為符合社會新需求的服務業；同時酒駕案件居高不下，社會也希望代駕能有效杜絕酒駕行為。

不過，日本代駕行業發展初期並未法制化，因此產生許多亂象。比如收費沒有一定基準，需求高時任由業者隨意喊價、市場競爭激烈時又會瘋狂削價。有業者為搶客違規停車，影響交通安全，更有人以白牌車違法營業，使合法業者及消費者權利受損，業者多次向政府陳情盼代駕法制化，才可取締非法業者。

日本2002年正式施行代駕行業法，工作模式是兩人一組，一人駕駛客人車輛與客人同行，一人駕駛另一輛汽車尾隨在後，兩人陪同客人抵達目的地後，再一起開車回公司。

法規要求，代駕業者須經政府認證，司機也要有職業駕駛執照。收費由業者裁量，約是計程車價格1.3至1.5倍。若客人是傳染病患者或無法告知目的地、車輛是違法改裝車，業者可拒絕提供服務。

日本代價最常發生的消費糾紛為客人車輛損傷故障，或車內貴重物遺失。為免發生爭議，司機代駕前都會跟客人一起確認車輛狀況，不過有時也會因為太過匆忙忘記確認，導致糾紛。

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