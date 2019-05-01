韓國代駕興盛 每年近48萬人使用

2019-05-01 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國內酒後代駕制度仍不完整，業者報價不一、也無法可管。 聯合報系資料照／記者雷光涵攝影 分享 facebook

如果日本是國際上代駕制度最悠久、完善的國家，韓國就是代駕服務業最興盛的國家之一，因為韓國私人應酬飲酒機會很多，需要使用代駕服務的民眾也不少。根據韓國官方資料，韓國每天有高達47萬9000人使用代駕服務，市場規模龐大。

韓國酒駕件數近年也有遞減趨勢，不過整體而言各項數據仍偏高，2012年酒駕件數2萬9093件、815死、5萬2345傷，2016年減少到1萬9769件、481死、3萬4423傷。韓國政府近年也提高酒駕拒測罰鍰、擴大酒駕者酒精戒癮處分、加強播放防制酒駕公益廣告等。

交通部運輸研究所發現，韓國私人場合或工作應酬飲酒機會很多，交通則以地鐵或汽車為主，因此民眾酒後代駕需求高漲。依照2014年韓國國土交通部統計，韓國代駕業者高達3851家，一天使用人數高達47萬9000人，市場規模每年850億元台幣。

根據統計，韓國約有20萬至25萬人從事代駕業務，每周工作六天、每天五至八小時，月收入約200萬至400萬韓元，不含小費。

不過，韓國並沒有代客駕車法，而是將代駕行業包含在現有的運輸業法制當中。運研所表示，韓國國內曾提過代駕法案，只是沒有通過，但認為有必要將代駕業者與駕駛者的事故危險度反映在特殊約定費率當中，比如引入事故保險賠償履歷。韓國也沒有代駕定型化契約，但可藉由代駕業者購買的代駕汽車保險，賠償消費者損失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康