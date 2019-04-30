親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

不服大巨蛋停工處分興訟 遠雄巨蛋敗訴定讞

2019-04-30 21:46中央社 台北30日電

北市府對大巨蛋祭出停工處分；遠雄巨蛋提行政訴訟，要求撤銷處分，經上訴，最高行政法院今天認定北市府處分停工，並無違誤，改判遠雄巨蛋敗訴定讞。

台北市政府於民國104年5月20日，勒令大巨蛋停工，遠雄巨蛋公司除了向台北高等行政法院提告撤銷停工處分，也於105年6月6日，以豪雨、颱風影響工地安全為由，在市府下「最後通牒」要求改善前遞狀，向法院聲請停止執行停工處分。

在「停止執行停工處分」部分，台北高等行政法院105年7月裁定，大巨蛋停工導致水浮力、鏽蝕與坍塌等問題，將威脅周遭與民眾安全，為維護安全跟防範危險，在應施作的範圍內，停工處分可停止執行。北市府不服提出抗告，最高行政法院於105年8月底駁回確定。

至於全面撤銷停工處分，台北高等行政法院106年9月判決，涉及維護安全、防範危險發生部分，與比例原則有違，這部分遠雄巨蛋請求撤銷有理由，應予准許，但逾此部分應予駁回。

遠雄巨蛋與北市府均不服提起上訴，最高行政法院今天認定，台北市政府做的停工處分，並無違誤，至於原判決撤銷「關於維護安全、防範危險發生之施作部分」，因這部分不在停工處分的規制效力範圍內，已構成訴外裁判的違法，因此廢棄原判決，並改判遠雄敗訴定讞。

北市府建管處長張明森表示，尊重法院判決，後續等收到判決書後再因應。

北市大巨蛋豪雨
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

租賃爭議不斷 女房東張淑晶因誣告再判5年6月

2019-04-30 16:36

女嬰趴睡遭棉被悶死 保母淚灑法庭賠家屬737萬

2019-04-30 16:24

北市京華城土地開發案 最高行廢棄發回更審

2019-04-30 21:45

莫拉克國賠大逆轉 那瑪夏死者家屬敗訴

2019-04-30 20:52

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士得賠償820萬元

2019-04-30 20:48

行刑式開10槍殺土城角頭 他提供槍彈賠250萬仍判15年

2019-04-30 19:30

美麗華影城歇業風波 親姊弟互槓打官司結果出爐

2019-04-30 19:09

女網友假邀約真詐騙 新北警防詐即時攔截

2019-04-30 18:39

怕住家變凶宅房價暴跌 幫忙朋友棄屍公廁獲輕判

2019-04-30 17:53

為已故市議員買票 83歲樁腳緩刑褫奪公權3年

2019-04-30 17:38

明星高中學生臉書嗆殲滅全校 警已約談函送偵辦

2019-04-30 16:20

高雄五月代言人曾為這個摃上市府 還曾護聲譽提告粉團

2019-04-30 15:46

影／燒死6人怨後背長腫瘤沒就醫 湯景華：都已經4月底了

2019-04-30 15:18

高雄股市聞人內線交易 吐近百萬換緩刑

2019-04-30 15:15

秦偉性侵案 二審維持判刑8年

2019-04-30 14:30

啟動防逃車城前鄉長還是逃 屏東地檢署這麼說

2019-04-30 14:07

性愛小月曆詳載鹹濕偷情過程 小王判8月慘賠30萬

2019-04-30 14:02

張庭瑚慶生後酒駕自摔 檢緩起訴

2019-04-30 13:17

教授遭控偽造選舉會議記錄並假報廢真侵占 宜檢起訴

2019-04-30 12:27

土豪哥判決逆轉輕判 司法悖離正義了嗎？

2019-04-30 12:08

路樹樹根亂竄害她家淹大水 法院判台北市政府要國賠！

2019-04-30 11:54

撞死清大博士生 胡家瑞發監前襲警遭起訴

2019-04-30 11:29

應召女碰到白嫖客 連房間費用都是她出的

2019-04-30 11:24

男星投資醫美爆糾紛 「黑道急救站」千金一併遭起訴

2019-04-30 11:10

秦偉性侵造型師、編劇和粉絲 高院：行為非常不可取

2019-04-30 11:09

受託接送身心障礙者至醫院 變造身心障礙停車證使用

2019-04-30 10:41

阿帕契營區士官為約砲 網PO迷彩服露鳥猥褻照

2019-04-30 10:37

秦偉遭控性侵8女 二審仍判8年徒刑

2019-04-30 10:07

防逃還是逃了！車城鄉前鄉長林錫章棄保潛逃遭通緝

2019-04-30 09:39

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

網路製造仇恨…假冒嫌犯嗆聲 引發群眾圍檢署

2019-04-30 00:37

小貨車載廢機油沿路漏 台中警方和環保局都要罰

2019-04-29 23:35

永靖鄉代會選舉涉賄 9人起訴

2019-04-29 23:18

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

好爸爸酒後變家暴男 因小事毆打幼女遭判3個月

2019-04-29 18:57

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53
看更多

熱門文章

網友嗆對韓國瑜、韓冰不利 高市府擷圖提告

2019-04-30 14:03

「中國一點不能少」劉詩詩留台生子挨罵 他點出台灣有多好

2019-04-30 19:31

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

輕裝健行迷路 失溫死在山上

2019-04-30 00:50

北宜公路又傳車禍 千萬紅色保時捷翻覆幾全毀

2019-04-29 18:58

影／韓國瑜遭恐嚇 警方：已掌握涉案人情資

2019-04-30 16:01

經費呢？苗栗驚見紙糊測速照相 網揭真相在「後頭」

2019-04-30 14:12

阿里山製茶四天賺2.5萬 嘉義妹：一天薪水3000起跳

2019-04-30 16:00

影／山路草堆驚見「頭骨」 警攀崩壁取回助死者回家

2019-04-30 16:25

空氣槍打爆燕子頭秀戰績 新北高中生惹眾怒

2019-04-30 09:26

防逃還是逃了！車城鄉前鄉長林錫章棄保潛逃遭通緝

2019-04-30 09:39

網友嗆聲要殺韓國瑜、抹黑韓冰 高市警偵辦查IP

2019-04-30 15:13

何孟宗升新城分局長 同事不捨送金階級章、獻愛的抱抱

2019-04-30 14:38

秦偉遭控性侵8女 二審仍判8年徒刑

2019-04-30 10:07

高雄左營10餘青少互殺 起因疑網路冒貼照片

2019-04-30 09:19

租賃爭議不斷 女房東張淑晶因誣告再判5年6月

2019-04-30 16:36

影／司機員「啊」尖叫一聲 埔心站旅客疑跳軌當場死亡

2019-04-30 12:44

與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53

小孩狂踹椅背沒在管 她一句「沒家教」讓媽媽玻璃心碎

2019-04-30 16:11

借超跑 再砸車 凹900萬元本票

2019-04-30 00:48

阿嬤房間驚見「完美化石」 網笑：快點拿去博物館

2019-04-30 20:12

影／警員為救受傷流浪狗急衝醫院 民眾說他活菩薩

2019-04-30 09:04

山老鼠鎖定外勞當揹工獲利驚人 每人20天淨賺10餘萬

2019-04-30 13:07

行刑式開10槍殺土城角頭 他提供槍彈賠250萬仍判15年

2019-04-30 19:30

阿帕契營區士官為約砲 網PO迷彩服露鳥猥褻照

2019-04-30 10:37

性侵獄友嫩妹 法官：雖然愛情不分年齡，但對方不同意

2019-04-30 14:38

男星投資醫美爆糾紛 「黑道急救站」千金一併遭起訴

2019-04-30 11:10

慶富積欠118名員工逾千萬薪資 法院判歇業認定屬實

2019-04-30 17:45

1刀刺死人竟想零元和解 被害家屬斥：根本無悔意

2019-04-30 18:39

網路製造仇恨…假冒嫌犯嗆聲 引發群眾圍檢署

2019-04-30 00:37

未婚產子怕挨罵 廟裡溺死嬰

2019-04-30 00:46

女嬰趴睡遭棉被悶死 保母淚灑法庭賠家屬737萬

2019-04-30 16:24

國一高雄交流道旁箱型車起火 竄黑煙傳爆炸聲

2019-04-29 23:37

性愛小月曆詳載鹹濕偷情過程 小王判8月慘賠30萬

2019-04-30 14:02

急什麼？機車減速讓救護車先過 後面兩車煞不住撞一團

2019-04-30 10:42

影／燒死6人怨後背長腫瘤沒就醫 湯景華：都已經4月底了

2019-04-30 15:18

應召女碰到白嫖客 連房間費用都是她出的

2019-04-30 11:24

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士得賠償820萬元

2019-04-30 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top