全面停工大巨蛋挨告 最高行改判北市府勝訴

2019-04-30 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



大巨蛋因北市府認為遠雄未依圖施工，且有公安疑慮在2015年五月勒令停工；遠雄向法院提告撤銷停工處分，台北高等行政法院認為全面停工違反比例原則，2017年9月7日判決撤銷原處分關於維護安全、防範危險發生的施作部分。案經上訴，最高行政法院查出該部分不在原處分的規制效力範圍，是對原告未聲明請求判決事項而判決，構成訴外裁判之違法，因此今廢棄原判決該部分確定。

合議庭表示，建築法立法宗旨，在於實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，管制的內容包括建築許可、建築基地、建築界線、施工管理、使用管理及拆除管理。建築法第25條第1項明定，建築物非經許可，不得建造、使用或拆除。

關於建造執照申請，依建築法第30、32條規定、臺北市建築管理自治條例第8條第1項規定可知，申請建造執照所檢附經審查核定的工程圖樣，皆為建築具體規劃及施工之依據，非僅以結構平面圖為限。且結構平面圖所表達的內容，限於建築的結構體部分，以及地下結構體，而建築平面圖則係用來描述建築內容的空間樣貌，包括空間布局及隔間配置等，二者都是建築物在建造施工時所應依憑之圖樣，因此，在判斷是否按圖施工，或主要構造與核定工程圖樣是否相符，不能只是擇一觀察。

合議庭指出，建築法第58條規定，是為確保施工管理品質及人民生命財產安全，對於施工中建築物，發生主要構造或位置、高度、面積與核定工程圖樣及說明書不符之情事，主管建築機關應如何處理之施工管理規範。而建築法第39條規定，則係為落實建築許可制度，對按圖施工的管制，如有違反，依同法第87條裁處罰鍰並勒令補辦手續，必要時得勒令停工規定辦理，二者的規範管制目的，並不相同。

至建築法第63條規定，乃是為預防人命傷亡、施工場所發生事故危及公共安全之安全防範要求，性質是立法課予建築物承造人法定義務，如有違反，依同法第89條規定，勒令停工並裁處罰鍰，而這樣的危險預防義務，不會因為施工現場的暫時停止施工而中止，因此，所謂命施工現場停止施工，規制效力範圍應不包括建築法第63條所規範安全預防義務履行。

該工程經都發局於104年5月14日現場勘驗，發現有影城、巨蛋、地下室、旅館、辦公及商場等計79處樓梯、電梯及電扶梯位置改變；樓地板型式變更、挑空取消、樓地板新增或取消開口、開口型式或位置變更、新增圓形樓梯孔；取消及新增樓梯、增設電扶梯及電梯、樓版改成電扶梯開口；車行斜坡道型式改變、樓版外推、樓梯間變更；帷幕牆變更、外牆內縮或外推等節，涉及變更樓地板開口位置，均屬主要構造變更，而有主要構造與核定工程圖樣不符情形，則都發局依建築法第58條第6款規定，命工程現場應立即停止施工決定，洵然有據。

又因建照工序工項施作，與建築法第63條施工場所為預防危險所為設備設置或防護措施採取，功能不同，且建築法第63條安全預防義務履行，不在停工處分效力範圍，已如前述，佐以都發局於104年5月20日命令停工後，先後以104年5月22日函、104年5月26日函表示「停工區域仍應依建築法第63條規定維護之」等語。

法院表示，原判決雖認為建築法第63條規定於工程進行或停工均應適用，卻以原處分就建築法第63條關於維護安全、防範危險措施工程部分，欠缺勒令停工合理性及必要性，違反比例原則予以撤銷，依上述規定及說明，容有判決適用法規不當、理由不備及矛盾之違誤，且此撤銷部分，因非屬都發局104年5月20日命停止施工處分效力範圍，超過遠雄巨蛋公司、遠雄營造公司於原審聲明請求判決撤銷訴願決定及原處分範圍，原判決就此部分之撤銷，已構成訴外裁判之違法。

都發局所為原處分，並無違誤，其中同意先行報備進場施工項目部分，因已准施工失其規制效力，此部分遠雄巨蛋公司、遠雄營造公司仍訴請撤銷，欠缺訴之利益，原判決併予駁回其等在原審之訴，於法無誤，遠雄巨蛋公司、遠雄營造公司上訴意旨，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

至原判決撤銷「訴願決定及原處分關於維護安全、防範危險發生之施作部分」，依前所述，因該部分不在原處分的規制效力範圍，核是對遠雄巨蛋公司、遠雄營造公司未聲明請求判決事項而判決，構成訴外裁判之違法，都發局指摘此部分違背法令，求予廢棄，為有理由，爰由本院予以廢棄。