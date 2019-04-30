捷警快速找回遺失的行李 登機前泰日客感動欲哭

2019-04-30 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園捷運警察隊員警每天巡邏機捷列車、捷運站執勤，幫忙旅客尋人、找尋失物或行李，成為捷警主要工作和快速獲得國內外旅客好感的主因，桃園捷警隊今天下午表示，一名搭機來台旅遊37 歲的泰籍旅客PRUTTIWANTCHAKUL MONTRT，下機從機捷A13第二航廈站搭機捷到台北，到站後發現行李箱錯誤，自己的行李箱遭其他旅客拿走，緊急求助捷警尋找，另一名50歲的日籍旅客石崎雅之與友人來台5天4夜自由行結束，搭機捷往A12第一航廈站準備搭機返回日本，不慎將一只藍色側背包遺失機捷車廂，也是求助捷警尋找，兩起失物找尋，泰籍旅客遺失行李箱還險些被港籍旅客帶回香港，日籍旅客背包在桃捷協助迅速物歸原主。

桃園捷警隊表示，泰籍旅客被人拿走的行李箱，警迅速利用行李箱的拖運標籤，透過預辦登機處的航空公司櫃台，查出泰籍旅客行李箱被香港籍高姓旅客誤拿，尤其高姓旅客已經登機準備返回香港，緊急透過航空公司將高姓旅客帶下飛機，確認高誤拿行李，捷警陪同泰籍旅客到A12站換回行李。泰籍旅客感謝說，所幸捷警幸快一步找到行李箱，否則就被帶到香港了。