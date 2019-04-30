莫拉克國賠大逆轉 那瑪夏死者家屬敗訴

2019-04-30 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



2009年莫拉克颱風重創高雄縣那瑪夏鄉南沙魯村，事後6名死者家屬及房屋遭沖毀的災民怒提國賠，控訴政府未強制撤離、放任自生自滅，全案二審判須賠其中4人的遺族共600萬元，但經最高撤銷發回，高雄高分院今天下午更一審逆轉改判駁回請求，高市府等公部門免賠仍可上訴。

判決指出，行政院公共工程委員會雖在災後認定莫拉克帶來超大雨量，導致那瑪夏村境內「那托爾薩溪」沿岸嚴重崩塌，進而造成土石流；但2009年8月8日發布南沙魯村土石流警戒後，隔天中午停止下雨還放晴，根本難以僅憑雨量資訊，預測到下午將發生史無前例的土石流。

合議庭也認為，提起國賠的罹難者家屬，都不是住在土石流警戒區範圍的保全戶，且風災前幾天，那瑪夏鄉公所曾辦理土石流防災教育宣導、發布土石流紅色警戒後公所及警方都有通知警戒或撤離，都難認定公務員怠於執行職務。

李姓死者家屬等人提告主張，前高雄縣那瑪夏鄉南沙魯村境內「那托爾薩溪」是公告的土石流潛勢溪，2009月8月莫拉克颱風來襲時，農委會水保局已發布土石流警戒，高雄縣府、那瑪夏鄉公所都未通知村民加以警戒，也沒劃定警戒區域強制疏散，任由居民在颱風期間「自生自滅」，遭土石流侵襲造成6死，以及多間房屋全毀或半倒。