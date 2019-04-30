行刑式開10槍殺土城角頭 他提供槍彈賠250萬仍判15年

2019-04-30 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新北市土城角頭「一輪ㄟ」黃義倫前年6月在停車場遭人近距離連開10槍身亡，檢警調查是天道盟同心會成員李尚哲、友人謝龍宇以300萬元代價，要求槍手林楊竣殺人，林最後被判無期徒刑定讞。而提供槍枝的同心會成員簡志鶴，高等法院今天依共同殺人罪判刑15年，可上訴。

高院指出，簡志鶴在辯論終結前已賠償被害人家屬250萬元達成和解，也取得家屬原諒，不再追究。另外，簡志鶴負責提供槍彈、殺人報酬，計劃縝密，且在公眾出入的停車場內犯案，手段兇殘、目無法紀、惡性非輕，考量他的犯罪動機、目的等，判刑15年徒刑。

檢方起訴指出，李尚哲因購車糾紛，和替對方出頭的黃義輪發生口角，李事後將此事告訴同心會土城分會長林立昌、成員簡志鶴，最後開會決定出資300萬元、提供槍彈處理黃，李透過友人謝龍宇找到槍手林楊竣，兩人覬覦高額報酬也同意殺人，林事前還先試槍練膽量。

林前年6月22日埋伏在停車場，見黃現身取車，便走到駕駛座旁，近距離朝黃連開10槍，子彈彈頭貫穿車窗，擊中黃的胸腹部，造成大量出血，送醫仍回天乏術。警方獲報逮捕林、李、謝3人，檢方依殺人罪嫌起訴。一審判林無期徒刑，褫奪公權終身；李為15年、謝14年徒刑。