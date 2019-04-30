美麗華影城歇業風波 親姊弟互槓打官司結果出爐

2019-04-30 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



美麗華集團前總裁黃杏中2015年過世，家族內鬨爆風波，一度導致影城歇業，子女和公司官司不斷。次子黃世杰成立的「美麗新娛樂公司」指控，姊姊黃秋香所有的「美麗華娛樂公司」不滿美麗新也在大直地區經營皇家影城，違法終止服務契約、違法終止同意書，提告請求確認服務契約存在，台北地方法院今天宣判，判決服務契約存在，且雙方商標授權關係存在，美麗華娛樂公司敗訴，仍可上訴。

美麗華集團黃家兄弟去年發生內鬨，黃世杰原本是美麗華娛樂董事長，負責經營美麗華大直影城，未料去年3月股東會突然被撤換，由姊姊黃秋香擔任董座，接著爆發經營權之爭，導致大直影城多廳無法運作，停業一個月。而黃世杰事後宣布，將「美麗華」影城交還家族，並與家族切割，另外成立「美麗新」。

美麗新公司提告主張，美麗華公司對於旗下的美麗華大直影城沒有經營專業能力，所以委託他們幫忙經營影城，雙方也簽下複合式服務契約，3年為一期，且屆期自動延長3年，而最近一次延長服務契約的期限至2019年10月31日。

另外，美麗華公司向來只有大直一處影城，相較於威秀、國賓等競爭對手在雙北有多家影城，便有意擴大美麗華影城的知名度，所以美麗華公司2011年簽署同意書，同意將「美麗華影城」、「MIRAMAR CINEMAS」的商標無償授權給美麗新公司經營管理，藉此增加美麗華影城的據點。未料，美麗華公司2018年三度寄存證信函違法終止服務契約，又違法終止授權商標同意書。

美麗新公司認為，雖然他們在大直地區另外經營皇家影城，但事前已經獲得美麗華公司同意，且皇家影城從2016年開幕至今已經營超過2年，美麗華公司也不曾反對，可見美麗華公司也同意他們經營皇家影城，他們並沒有違反競業禁止條款，請求法官確認雙方服務契約至2019年10月31日前仍存在，「美麗華影城」、「MIRAMAR CINEMAS」商標授權仍存在。

美麗華公司抗辯，美麗新公司2016年自行成立皇家影城，且和美麗華大直影城距離僅400公尺，步行只要5分鐘，要求對方改善未果；另外，他們2018年發出存證信函後，大直影城人事、營運出現嚴重問題，導致影城幾乎被架空無法作業，美麗新公司2018年6月22日開始不再安排播放電影，藉此報復他們，公司不得以才合法終止服務契約。另公司既然已經合法終止服務契約，美麗新公司無須再管理大直影城，而同意書部分也當然終止。