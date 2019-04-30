超時工作致職業病 公車司機獲賠820萬元

2019-04-30 19:04 中央社 台北30日電



開公車14年的李姓司機開末班車回總站突然暈倒車內，經送醫診斷為中風、心臟病等，經勞工局認定為職業病，他以職災超時工作為由請求公司賠償，高院判他獲賠820萬餘元。

依據台灣高等法院判決新聞資料指出，李姓男子提告主張，他於民國88年11月間在光華巴士擔任公車司機，月薪約新台幣5萬元，他在102年11月28日凌晨駕駛末班車回到總站時突然暈倒車內，送醫急救診斷為急性腦中風合併腦水腫、高血壓心臟病等，經勞工局鑑定符合職業病，他目前已無工作能力，且需專人24小時照顧。

李男主張，他發病前，每月超時工作80小時，才會引發這次傷病，以職災為由，請求光華巴士及光華巴士呂姓負責人應賠償他喪失勞動能力、精神慰撫金共計新台幣1723萬元。

一審法院判光華巴士應賠238萬餘元，呂姓負責人不用賠，李男不服提起上訴，並擴張請求看護費，二審台灣高等法院今天宣判，審酌李男在102年5月至10月間，每月工作時數為245小時至267小時之間，案發當月1日至27日工作時數也達225小時，遠超過每月工時184小時限制，為長期工作過重，因此判光華巴士應賠820萬餘元。

此外，因李男無法舉證超時工作部分，呂姓負責人有指示或共同參與，仍判不用賠。全案可上訴。