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民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

怕住家變凶宅房價暴跌 幫忙朋友棄屍公廁獲輕判

2019-04-30 17:53聯合報 記者林孟潔╱即時報導

陳姓男子因為和女友分手心情低落，4年前借住鄭姓友人家吸毒、拿電線繞頸自殺身亡，鄭擔心住家房價暴跌變「凶宅」，竟夥同郭姓、劉姓友人將陳的遺體丟棄在海邊的公廁。一審判鄭10月徒刑、郭9月徒刑、劉8月徒刑；一審判決後，僅劉提上訴，高院審酌劉的參與程度，撤銷原判決，改判6月徒刑，仍可上訴。

判決指出，陳生前罹患憂鬱症、睡眠障礙，又和女友分手，加上遭工作的遊藝場認為他侵占店內16萬元現金挨告，情緒十分低落，他2016年2月7日晚間到鄭的家中住宿，2天後凌晨他在客廳沙發上吸食大量安非他命，又拿烙鐵電線纏繞自己的脖子自殺，最後中毒休克身亡。

鄭事後發現陳身體僵硬死亡，擔心住家變凶宅房價暴跌，也怕造成同住親屬的恐慌，和郭、劉一起將陳的遺體抬上車，再開往新月沙灘旁的公廁，將陳的遺體抬進公廁內，再反鎖廁所門，企圖製造在公廁自殺的假象。沙灘清潔人員事後發現公廁內有人死亡，才報警處理，揭發案情。

一審依共同遺棄屍體罪，判鄭10月徒刑、郭9月徒刑、劉8月徒刑；劉認為量刑過重提上訴，高院認為，劉坦承犯行，考量他的參與程度較鄭、郭還輕，認為原審量處8月徒刑顯然過重，不符合比例、衡平原則。

高院指出，劉無視對屍體的尊重，竟讓陳曝屍在公共場所，引起社會大眾恐慌，且已和家屬達成和解並履行，改判劉6月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。

示意圖／ingimage
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