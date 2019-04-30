慶富積欠118名員工逾千萬薪資 法院判歇業認定屬實

2019-04-30 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富造船涉入詐貸63億案，經濟部加工出口區去年1月認定公司已歇業，慶富不服提告，高雄高等行政法院審理後，認為慶富確實資遣半數以上員工，拖欠118人薪資共1315萬元，公司現也空無一人、未申報營業額，明顯因財務狀況無法營運，今天下午宣判駁回，仍可上訴。

判決指出，慶富公司在高雄軟體園區內設立登記營業處所，2017年8月檢調搜索偵辦詐貸案，同年10月就陸續傳出積欠員工薪資及資遣費，員工多次提起勞資調解均不成立，便申請歇業事實認定及核發文件，經濟部加工出口區管理處在2018年1月29日會同勞資雙方等單位去現勘，認定歇業屬實。

加工出口區管理處2016年底曾致電慶富，員工告知「公司已破產，員工相繼離職」，2017年1月多次前往勞檢、實地勘驗，辦公室內根本不見行政工作人員辦公，明顯已無正常運作。

合議庭發現，2017年初慶富的員工投保人數189人，到年底僅剩105人，且2018年2月慶富提交在職名單剩27人，經調閱勞工保險單位被保險人名冊，顯示全數退保；另慶富公司2017年間雖還有領用統一發票，不過開立項目都不是船舶、零件製造本業，加上連公司場地的管理費、租金都繳不出來，根本無法維持基本營運。