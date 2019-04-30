為已故市議員買票 83歲樁腳緩刑褫奪公權3年

2019-04-30 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義地檢署去年偵辦賄選案時發現嘉義市議員廖天隆涉嫌透過呂陳姓樁腳買票，嘉義地檢署去年底依違反選罷法提起公訴，廖今年2月以死明志，因廖在審理期間死亡，法官因此做出不受理判決，而法官今天宣判呂陳姓樁腳緩刑3年、褫奪公權3年，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付5萬元。

檢方調查，廖天隆為求當選去年9月間騎乘機車經過先前曾受其資助的呂陳姓樁腳住處前，請託呂陳姓樁腳協助本次選舉，並詢問「可以『處理』幾票」，呂陳答以10幾票後，廖天隆佯以給生活費為藉口，當場交付1 萬5000元給呂陳姓樁腳，囑咐1票1000元。

嘉義地方法院合議庭審理，呂陳姓樁腳犯後始終坦承犯行，且主動供出其買票賄款的來源和其遭查獲買票的票數情節。高齡83歲的呂陳姓樁腳在審理庭上向法官提出嘉義基督教醫院診斷證明書所載有肝癌復發跡象且合併肝硬化，證明自己的健康狀況不佳，並表示她已於警訊及偵查時自白犯罪，認為符合減刑或免刑，請求法官體諒給予輕刑。