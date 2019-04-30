女嬰趴睡遭棉被悶死 保母淚灑法庭賠家屬737萬

2019-04-30 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



士林地方法院。圖／本報資料照片 分享 facebook

台北市9月大的李姓女嬰，去年3月因紀姓保母照顧不周，遭厚棉被悶死，今天紀保母出庭哭著說「都是我的疏失」，並和家屬達成和解，願賠償737萬元，用以換取緩刑，今天更拿出130萬現金先賠給女嬰父母，全案辯論終結擇日宣判。

紀姓保母和女嬰父母達成和解，分別賠償422餘元及314餘元給女嬰雙親，共計賠償737萬元，今天已支付130萬元現金，其餘每月賠償1萬5千元，須賠償約33年多才能還清。

紀保母在法庭上哽咽的說，「是我的疏失」，會盡力賠償女嬰父母，請法官從輕量刑，給予自新機會。她說，案發後，就送走其他照顧的小孩，不再從事保母工作，目前接案從事大樓辦公室、廠房清潔工作，平均每月月薪2萬餘元，且還要照顧2名未成年子女。

女嬰母親氣憤控訴，「難道別人的孩子就不是命嗎？」，保母不顧托嬰安全，獨自放3個小孩在家，就出門辦私事，事後還隱匿曾經「出門」，檢察官才會認為女兒需要解剖，幸好老天有眼，找到監視器畫面證明保母外出。

女嬰母親的律師指出，當事人尚未走出喪女之痛，對於是否給予緩刑、附帶條件為何，請法官依法審酌。法官諭知全案辯論終結，5月28日下午4時宣判。