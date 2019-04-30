高雄五月代言人曾為這個摃上市府 還曾護聲譽提告粉團

波特王為推廣自家產品會說話的梅精，拍出不少創意影片。圖／翻攝自橙姑娘粉絲後援會 分享 facebook

高雄五月觀光代言人傳出市府找上網紅「波特王」，據了解，他曾因自家產品「會說話的梅精」挨罰，拍片槓上高市府衛生局，所屬的橙姑娘茶飲公司，也對臉書上批評梅精的粉絲團反擊提告求償1元，以及在報紙頭版、粉絲團登道歉啟事，不過一、二審皆遭駁回，他近期拍「幹話搭訕術」影片人氣飆升。

據透露，波特王本名姓陳，也是高雄在地人，畢業於正修科大觀光遊憩系，身材高挑又有帥氣臉龐，擔任橙姑娘茶飲的店長兼母集團另間公司的創意行銷總監，3年前開始拍攝宣傳「會說話的梅精」影片，找民眾街頭實測拍下表情，甚至邀請到不少知名網紅品嘗，用創意逐漸打開知名度。

不過2017年間，高市府認定會說話的梅精有「廣告內容宣稱誇大療效」、「食品廣告不實、誇張或易生誤解」開罰8次，總金額45萬3336元；波特王為此親上火線拍數支影片抨擊「根本被針對」，不滿創業辛苦。

梅精在網路高討論度，也有其他粉專批評「誇大療效」，橙姑娘公司認為臉書粉團「True Health 健康說真話」，於2016年12月14日貼文「有機酸含量最高的梅精？又是騙術嗎？專業解析，文長快讀」就是隱射會說話的梅精，文章還被另個粉團引用，未經查證就惡意散播不實言論。

橙姑娘提告主張，該貼文提到「騙術」、「有機酸數字可以作假」等語，更做不好的類比，讓消費者產生疑慮，已貶損名譽，向經營粉團的公司、呂姓撰文者等4人求償1元，並在四家報紙頭版刊道歉啟事，同時放於粉團首頁置頂1個月。

呂姓男子等人供稱，文章內沒提到產品名稱，且撰文時引用科學文獻解釋梅精可能含有成分，並以專業藥學立場提出風險、主管機關應建立檢驗機制。一審法官認為，文章的言論有所依據，屬善意所發表的意見，判駁回求償，高雄高分院今年2月也維持原判，未上訴確定。

不過近來波特王轉型網紅，他與同事持續推出「幹話搭訕術」影片，被封幹話撩妹始祖，更受邀出席產品發表會與藝人范瑋琪同台，一展撩妹金句，人氣迅速竄升，讓他個人粉絲團按讚數飆破82萬。