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影／燒死6人怨後背長腫瘤沒就醫 湯景華：都已經4月底了

2019-04-30 15:18聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子湯景華和翁姓男子因糾紛提告又輸了官司，3年前在翁家騎樓縱火，燒死翁的6名家人，一、二審均判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，撤銷原判決發回更審，目前案件高院更一審正在審理中。由於湯的羈押期限將於5月10日期滿，高院今天進行延押訊問，湯表示，他背部有一塊手掌大的腫瘤，看守所3月中旬說需要戒護就醫，「但已經4月底了都還沒消息」，他也說，希望能交保回家照顧年邁的母親。

湯景華2014年和餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

一、二審均判湯景華死刑，但最高法院除指出原審事實與理由認定矛盾之處，更指出依湯的病歷記載，湯多年前患有精神官能症，但高院未請醫學專家鑑定其行為時有無因精神障礙或心智缺陷影響，導致辨識能力降低，是否足以構成減刑理由，因此撤銷死刑判決、發回更審。

高院更一審合議庭囑託亞東醫院替湯景華進行留置精神鑑定，評估他的就審能力，26日已經鑑定結束，目前等報告出爐。湯景華羈押期限將於5/10期滿，高院今天進行延押訊問。

開庭之前，湯景華一踏入法庭，律師立即發現他的眼鏡破損，湯則回應「眼鏡被坐破了」，並回答兩眼度數分別為350、370度，律師則答應替他重新配眼鏡後，再送至看守所。他也向律師表示，在看守所內收到一封支付命令，債權人寫的是法院。

法官詢問湯景華留置鑑定的狀況，他均回覆鑑定很順利，環境也沒有不好，家人也有到院陪同。另外問及是否延押的意見，湯景華則說，「我希望能交保」，律師也表示，本案審判許久，而湯景華家中還有年長的母親，雖然現在有其他人照顧，但仍由湯景華主要照顧，希望能讓湯回家照顧母親。

法官再問湯景華的身體狀況，他表示，今年3月15日發現背部長了手掌大的腫瘤，看守所也說要外出就醫，「但至今都沒有下文，已經4月底了」，而他也說視力越來越模糊，右耳也完全聽不到。法官聞畢則表示，會在行文看守所了解湯的身體狀況，諭知候核辦。

湯景華。本報資料照片
湯景華。本報資料照片
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湯景華。記者林孟潔／攝影
湯景華。記者林孟潔／攝影
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死刑腫瘤
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