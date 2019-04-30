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高雄股市聞人內線交易 吐近百萬換緩刑

2019-04-30 15:15聯合報 記者王聖藜╱即時報導

泰福生技前年預計上市，由元富證券輔導承銷，但競拍流標，股價暴跌；股市聞人徐紅照、陳美瑤夫婦與弟媳蕭素卿被控提早賣股避損，台北地院今天依證交法內線交易罪判徐有期徒刑1年10月、判陳美瑤與蕭素卿各有期徒刑1年8月，均緩刑3年，命徐繳交公庫30萬元、命蕭繳交公庫5萬元。可上訴。

徐紅照等3人在檢方偵查中即認罪，繳回犯罪所得，起訴時被檢察官建議從輕量刑，本案關係人即元富證券總經理李明輝被查知在徐紅照致電詢問是否流標時，誤認收盤時間，被動向徐證實，沒有犯意，偵查中獲不起訴處分。

徐紅照出身高雄地區證券營業員，今年55歲，他20多年前自台股賺錢後，辭掉工作在家當起股票專業投資人，外傳，徐的身家有百億元之譜。

台北地檢署起訴，泰福生技2017年8月預計從興櫃轉上市，由元富證券輔導承銷，元富證券採競價拍賣投標至2017年8月1日截止，8月2日檢核合格標單數量為1417.7萬股，未達競價拍賣之承銷數量1656萬股，確定流標，流標後當天股票爆量下跌。

檢方認定，徐紅照在8月2日下午致電李明輝詢問泰福流標的事，李明輝因流標忙於處理其他事務，誤認當時股市已經收盤，在向徐紅照證實流標後就掛上電話；徐紅照得知利空訊息後，與妻子陳美瑤、弟媳蕭素卿提早賣股避損，檢察官認為他們因而避損99萬480元。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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