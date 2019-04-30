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土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

啟動防逃車城前鄉長還是逃 屏東地檢署這麼說

2019-04-30 14:07聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣前車城鄉長林錫章與同夥駱文宗，因貪污分別被重判14年半及10年2個月定讞，屏東地檢署雖然啟動防逃機制，但兩人還是逃逸無蹤，防逃機制再受質疑，屏東地檢署發布新聞稿說明，在上月21日下午判決確定後，當下午4時即由恆春警方前往掌握當事人動向，但當時已經找不到人，目前已發布通緝

屏東地檢署表示，檢方是在3月21日下午4時接獲高雄高分檢傳真被告判決確定的資料，為確保執行，檢察長葉淑文隨即指示主任檢察官呂建興及檢察官黃郁如組成專案小組，啟動防逃程序。

21日當天下午，地檢署執行科檢察官黃郁如即傳真至恆春分局偵查隊，要求掌握當事人動態，不過據了解，警方當天下午就已經找不到人。

22日上午10時，專案小組再派專人送傳票給3名被告，並通知當天下午2時就要報到執行，不過當天只有另一名被告趙清連有簽收傳票，另2人還是沒出現。

檢方說，為了避免打草驚蛇，地檢署於24日依法逕行拘提未果後，隨即在26日對林錫章、駱文宗兩人發布通緝。不過啟動防逃還是逃了，已讓地檢署顏面無光。

據了解，早在104年林錫章等3人涉案交保後，屏東地方法院即已對3人限制出境、出海，之後每次開庭，依規定都得出庭，法界研判，很有可能是在二審宣判後策劃潛逃，等到後來三審定讞後啟動防逃，但為時已晚。

車城前鄉長林錫章棄保潛逃，屏東地檢署說明防逃過程。圖／本報資料照
車城前鄉長林錫章棄保潛逃，屏東地檢署說明防逃過程。圖／本報資料照
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檢察官通緝
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