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土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

性愛小月曆詳載鹹濕偷情過程 小王判8月慘賠30萬

2019-04-30 14:02聯合報 記者曾健祐╱即時報導

林姓男子2014年4月起和曾姓人妻發生婚外情，彼此還以老公、老婆相稱，2人多次到溫泉旅館性交，林事後還會在手機APP小月曆詳載經過，寫下「老婆夾那麼緊」、「有餵飽你嗎」，LINE對話中也充滿「抽插、讓你緊緊包住」等鹹濕對話，刑事林被依通姦罪判刑8月，民事得賠曾夫30萬元。

檢方訊時，林坦承和曾女發生1、200次性行為，對此曾也承認，雙方LINE對話中也有「放進去、滑進去、那麼緊，抽插」等性暗示用詞，還有2人上半身赤裸躺在床上的照片佐證。

檢方也發現，林事後還會將過程詳載於手機小月曆中，內容提到到宜蘭泡溫泉做了2次，還說「有餵飽你嗎？」、「講的好像我是飢渴的動物一樣」、「老婆夾那麼緊」，法院根據上下語句脈絡，認為是互相詢問性行為有無滿足。

刑事部分，院方以林、曾訊息量龐大、時間密集，顯然容易偽造，而且前後語句通順自然，難認有修改情況，認定林犯行明確，依通姦罪判他有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元。

曾夫並提起附帶民事求償，向林索賠精神撫慰金50萬元；林則說，刑事被判有罪部分並無相關證據認定他通姦，已請律師提出再審，認為求償50萬元沒有依據，加上對方和曾女和平協議離婚，又不要求賠償，顯然和社會常情不符，要求駁回。

但法院認為，刑事判決部分，已經實質調查證據，符合經驗法則難認有瑕疵，曾夫求償有依據，另考量他和曾女結婚10多年，育有2個小孩，審酌後判處林男應賠償他30萬元。

林男和曾姓人妻偷情，LINE對話和小月曆中都是鹹濕語句。示意圖／ingimage
林男和曾姓人妻偷情，LINE對話和小月曆中都是鹹濕語句。示意圖／ingimage
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溫泉旅館月曆性行為
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