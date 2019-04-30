教授遭控偽造選舉會議記錄並假報廢真侵占 宜檢起訴

2019-04-30 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣一名教授與女助理遭人告發與指控，涉嫌偽造接任研究所所長人選的選舉會議記錄；另外，對溫濕度計等8項公物，未達報廢程度，假稱報廢，卻以其他類似廢材報繳，將真品留下自用，3個月後以報廢錯誤，繳回真品。

宜蘭地檢署偵結後，檢察官依偽造文書、貪汙治罪條例罪嫌，起訴兩人；被起訴的兩人均否認犯行，教授辯稱有投票，但最終不是紙本而是口頭詢問與會意見，完成投票；並否認侵占，而是覺得報廢物還可做教學樣品，留下廢品公物公用，報繳便宜行事，但廢品並未私吞。

女助理辯稱，不知有無投票，草擬的會議記錄是經教授確認與修正；報廢財產品名是依教授所留字條，名冊內物品她無法確認，後教授跟她講要將正確報廢財產繳回總務處。

對此，校方今天表示，一切交由司法處理，後續相關處分，則待司法判決確定後再做討論。

教授目前仍在所內服務，女助理則被調離研究所。

起訴指出， 遭起訴的這名教授103年到106年擔任研究所所長，女助理是契僱助教，106年教授當所長時，召開所長選舉會議，共有7人，由助理記錄，會議中，對於所長接任人選，以協商得出結論，但教授涉嫌意圖左右接任人選，先命助理偽造「決議：投票結果，全所一致同意某老師為本所最高票所長候選人…」等語，簽呈給院長、校長，校長問選舉結果如何出來、為何沒票數？教授答稱：「投票的、票數懸殊為當事人面子所以不列票數。」校長經多方查證，最後批示的人選，並非會議記錄中最高票的人選。