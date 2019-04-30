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路樹樹根亂竄害她家淹大水 法院判台北市政府要國賠！

2019-04-30 11:54聯合報 記者林孟潔╱即時報導

孫姓女子去年家中淹水造成家具嚴重毀損，她一查發現是因人行道的榕樹樹根竄入私人排水管，導致雨水回堵，她向台北市政府公園路燈工程管理處要求國家賠償，台北地方法院認為公園路燈管理處欠缺管理，判賠37萬餘元，仍可上訴。

孫女主張，她家2017年8月3日至19日因為一樓人行道榕樹樹根竄入設置於公共下水道的私人排水管，導致雨水回堵造成她家淹水，毀損屋內家具。她三度打1999請求幫助，但管理處僅回應已處理完成，但她事後獲得允許後，自費請水電工挖掘，發現水管洞口處有樹根，要求市府賠償56萬餘元。

北市府公園路燈工程管理處抗辯，清淤排水管並非機關的法定義務，機關人員也沒有過失、怠惰勤務，且認為樹根並沒有竄入排水管。另外，清淤水管是大樓住戶的責任，孫女的損失是因用戶疏於清理、維護排水管，和市府沒有因果關係，認為孫女沒有請求權。

判決指出，孫女房子去年8月間持續淹水，造成書桌、化妝桌、書櫃、床頭櫃、電腦、地板、木門裝潢、油漆損壞。依據證人說法，當初從水管中挖出50公分混雜泥土的樹根，另有照片為證，認定排水管中確實有榕樹樹根。

法官認為，雖然管理處主張孫女也有過失，但依照證人說詞，可知需要挖開人行道磁磚後，才能清理排水管，並非一般民眾可以自行管理維護的，難認孫女有何過失。

北市府公園路燈工程管理處是管理樹木的機關，因為欠缺管理，導致樹根竄入私人排水管，雨水無法經由排水管排水而回堵造成孫女家淹水，審酌孫女損失後，判市府應賠償37萬4139元，仍可上訴。

人行道路樹示意圖。圖與案情無關。本報資料照片
人行道路樹示意圖。圖與案情無關。本報資料照片
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人行道淹水北市
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