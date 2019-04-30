撞死清大博士生 胡家瑞發監前襲警遭起訴

2019-04-30 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



撞死清大「物理奇才」博士生林仲桓並肇逃的男子胡家瑞，今年3月13日疑似情緒不穩，遭其父報警指控兒子涉嫌家暴，胡大聲對警叫囂還持空氣槍對峙，被依現行犯逮捕。台北地檢署認定，胡所擊發的BB彈造成傅姓員警右臉、右手肘擦傷，依妨害公務、傷害罪將他起訴。

清大博士生林仲桓2016年6月遭改裝車駕駛胡家瑞（27歲）闖紅燈撞倒，北檢指控，林捲入車底後，胡駕車將林拖行致死，事後胡肇事逃逸，另持有槍械，遭依殺人、槍砲罪起訴；最高法院今年2月維持二審判決，依法判胡有期徒刑18年定讞，原預計於今年4月9日入監服刑。

新北市警方今年3月13日中午獲報，新店區明德路一公寓內，發生兒子攻擊父親的家暴案件，警方到場發現報案人為撞死清大「物理奇才」博士生的胡家瑞父親。胡父向警方表示，兒子因情緒失控，雙方發生口角爭執，還掐脖子、摔手機意圖攻擊，才會報案請求協助強制就醫。

胡見警方到場，情緒更是大爆發，不理警方柔性勸說，還聲稱要去拿噴子（手槍），隨後便從廚房拿出疑似槍械之物藏於身後，並作勢拉滑套上膛。

接著，胡不僅對警方大聲叫囂並持空氣槍衝向警員意圖攻擊，被警方以強制力當場壓制，該把空氣槍有槍身無槍管並不完整，警方初步判斷並無殺傷力。

胡男被依妨害公務現行犯逮補後，聲請提審但被法院打回票，警方訊後依妨害公務罪嫌送辦。當天胡男還要求提審被法院打回票，檢方複訊後，認定有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。北檢執行科基於胡男不斷惹事，行文偵查檢察官後，3月中旬已將胡男發監。

胡到案後，否認攻擊員警，辯稱是攻擊自己。檢察官查出，胡所擊發的BB彈造成傅姓員警右臉、右手肘擦傷，依妨害公務、傷害罪將他起訴。