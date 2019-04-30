應召女碰到白嫖客 連房間費用都是她出的

2019-04-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



劉男在網路約應召女郎至摩鐵嘿咻，對方開價3小時1萬元，他沒那麼多錢，強行性侵被害女得逞後，還叫被害人支付房間費用1000元，台中地院依強制性交罪將他判刑3年3月、恐嚇取財罪判刑7月，應執行有期徒刑3年6月。得上訴二審。

判決書指出，劉男於於106年12月2日，利用手機上網連結至捷克論壇網站得知有與女子為性交易之按摩服務訊息，再透過通訊軟體LINE與暱稱「花魁」之人聯繫，約定至位於台中巿北屯區昌平東五路「巴里島汽車旅館」房間欲與女子為性交易。

劉男同日中午前往摩鐵，被害人「小鳳」接獲LINE通訊軟體通知，前往汽車旅館房間赴約，經他當面告知欲進行性交易按摩服務，她即表示3小時收費1萬元，他因身上並無足夠金錢，以手機通訊軟體LINE向友人借錢，經友人於電話中應允後，即向她表示會請人拿錢過來，被害人同意在現場等候。

期間，「小鳳」坐在房間床邊與劉聊天，他得知她缺錢後，遂要求她先幫他按摩手臂，同日下午，她想拿起手機看時間，他竟將她的手機拿走丟到床上。

她質問他為何要丟她的手機，他用身體將她強壓在床上，強行親吻她臉部、脖子，「小鳳」不斷掙扎欲起身拿取上開手機報警求救，他出手毆打她臉部，並抓住她手腕，性侵害被害人得逞。