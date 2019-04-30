男星投資醫美爆糾紛 「黑道急救站」千金一併遭起訴

2019-04-30 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



演出國軍劇「最好的選擇」的28歲男演員古貿瑜，投資台北市「比妳美」醫美診所並擔任診所店長；一名周姓小模術後身體不適而爆出醫療官司。台北地檢署調查後，認定負責動刀的診所負責人劉恬嘉沒有醫師執照，今依違反醫師法、業務過失傷害，起訴劉恬嘉、古貿瑜、顏乾輝等3名診所人員。

提告的周姓小模是「比妳美」的員工，當初經古介紹進入診所上班，為了想瘦大腿及臀部，又不希望由男醫師操刀，協調後由劉女負責。周女術後身體不適，控告所方涉嫌業務過失傷害。

去年7月12日，台北地檢署指揮台北市刑警大隊與衛生局人員赴診所搜索，查扣上百樣藥品、病歷、帳冊等物品，並約談古、劉女2人。檢方複訊後諭令劉女以10萬元、古以5萬元交保。

據了解，劉女否認從事醫療行為，但承認進行「引流」。古貿瑜則辯稱不知道劉女無牌，未參與醫療過程，他負責公關行銷，其他2名投資人管帳與診療。檢方認為，劉女進行手術行為，但沒醫師執照，依法起訴。

檢方發現，「比妳美」診所名義負責人高齡90幾歲，診所前身是「傳醫診所」，由人稱「黑道急救站」的「慶生診所」前院長陳良善經營，2014年交給劉女接手，劉女雖讀過醫學系，但無醫師執照，向他人借牌經營。劉恬嘉母親劉桂花則是「慶生診所」負責人。