秦偉性侵造型師、編劇和粉絲 高院：行為非常不可取

2019-04-30 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



藝人秦偉涉性侵造型師、編劇和粉絲等3人，一審依強制性交罪判8年徒刑案經上訴，高等法院今天駁回上訴，維持一審判決判刑8年。高院指出，秦偉從事演藝工作、公益活動，社會上有正面積極的形象，但秦偉卻伺機犯下強制性交罪，對被害人身心造成難以抹滅的創傷，行為非常不可取。

檢方起訴秦偉自2003年至2013年間性侵8名女子，但一審認定秦偉對造型師、編劇和粉絲強制性交，各判刑4年徒刑，應執行8年徒刑，其餘5名女子指控性侵部分判無罪；高院指出，秦偉對有罪部分上訴，仍否認犯行，檢方則就有罪、無罪部分均上訴，有罪部分則是認為原審量刑過輕，高院經過7個月的審理調查，今天宣判。

高院表示，合議庭維持原審認定，量刑方面也是一樣，認為秦偉從事演藝工作，在社會上有一定的地位，之前曾遭火焚身，事後從事公益活動，在社會上有正面積極的形象，但他卻利用如此的地位和角色，伺機犯下強制性交罪，對被害人身心造成難以抹滅的創傷，行為非常不可取。

高院指出，原審依3次強制性交罪各判秦偉4年徒刑，量刑並沒有輕重失衡，也沒有違反比例原則或公平原則，且秦偉3次犯行手段、動機類似，原審決定執行刑為8年也沒有違法或不當，故駁回上訴。

檢方起訴，秦偉遭8名女子指控性侵，包括2010年商請A女做造型，邀約A女至住處，卻趁A女挑衣服時強暴她；2007年，秦偉藉口商請拍MV向17歲的B女搭訕，駕車載她到汽車旅館性侵；同年七夕過後，秦偉再次在車內強迫B女發生關係。2010年，秦偉結識從事幕後工作的C女，以談劇本為由邀約C女到住處強制性交得逞。

2011年，秦偉以洽談專輯製作為由邀E女晚餐，多次暗示要發生關係，並將她壓在床上，E女稱逢生理期奪門而出。2002年聖誕節前後，秦偉約14歲的後援會成員F女錄廣播節目，卻在廁所內強姦F女；隔年，秦偉錄節目又不顧F女反對，強行將她壓制在角落，所幸未得逞。