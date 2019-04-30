阿帕契營區士官為約砲 網PO迷彩服露鳥猥褻照

2019-04-30 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



擁有阿帕契攻擊型直昇機的陸軍601旅，內部1名李姓士官為了約網友發生性行為，竟穿著迷彩服露出下體拍照，一連上傳7張不雅照到社群網站，後來軍方網路巡邏發現將他送辦，李均坦承犯行，法院認為李為找人發展性關係張貼猥褻照，行為偏差，但考量無不良前科，判他拘役10天，緩刑2年。

檢方調查，李姓士官去年6月至9月期間，用手機拍攝自己裸露生殖器照片後，陸續傳了7張到社群網路，提供不特定多數人瀏覽觀看，後來軍方網路巡邏發現，由桃園憲兵隊將他移送偵辦。

據了解，李PO網照片中不乏穿著迷彩服露鳥，還有在營區廁所拍攝，包含露臉、性交等畫面，被發現後李也坦承是為了找尋發生性行為對象，由於他的行為有損國軍形象，軍方已考慮將李列為不適任汰除對象。

檢方認為，李涉犯公然散布猥褻影像罪嫌，連續7次上傳照片，顯然是基於單一犯意、反覆多次，具有連貫性的接續犯，偵結將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。