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秦偉遭控性侵8女 二審仍判8年徒刑

2019-04-30 10:07聯合報 記者林孟潔╱即時報導

秦偉。本報資料照片
秦偉。本報資料照片
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藝人秦偉遭控性侵幕後工作人員、粉絲等8人，檢方依強制性交罪起訴求刑41年，而一審認定他性侵造型師、編劇和粉絲3人，依強制性交罪判8年徒刑。案經上訴，高等法院今天宣判，駁回檢方和秦偉的上訴，維持一審判決，判刑8年，可上訴。

檢方起訴指出，秦偉遭8名女子指控性侵，包括2010年商請A女做造型，邀約A女至住處，卻趁A女挑衣服時強暴她；2007年，秦偉藉口商請拍MV向17歲的B女搭訕，駕車載她到汽車旅館性侵；同年七夕過後，秦偉再次在車內強迫B女發生關係。2010年，秦偉結識從事幕後工作的C女，以談劇本為由邀約C女到住處強制性交得逞。

2011年，秦偉以洽談專輯製作為由邀E女晚餐，多次暗示要發生關係，並將她壓在床上，E女稱逢生理期奪門而出。2002年聖誕節前後，秦偉約14歲的後援會成員F女錄廣播節目，卻在廁所內強姦F女；隔年，秦偉錄節目又不顧F女反對，強行將她壓制在角落，所幸未得逞。

2013年，秦偉得知J女從中南部北上，開車將她載到住處，自後方強行熊抱，欲褪去她的衣物，因門鈴聲響而未得逞，秦隨後怒斥J女趕出門。2011年，秦偉邀N女「吃宵夜」，N女想離開，秦不顧她的反對而性侵。2012年，秦偉再透過臉書結識R女，強制性交得逞。

法院審理時，秦偉否認犯行，一下辯稱是合意性交，一下說是感情糾紛，曾辯不認識被害人。一審認定，秦偉性侵女造型師、女編劇、女粉絲，成立3次強制性交罪，判刑8年。其餘被控性侵部分，台北地院考量部分被害人僅單一指述，無其他證據；部分被害人雖有證人或物證，但有矛盾或不符常情之處，諭知無罪。

性侵秦偉
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