普悠瑪案台鐵發函日車 「受損權益從4.3億保證金扣抵」

2019-04-30 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



普悠瑪出軌至今已半年，台鐵局今終於「硬起來」發函向製造商日車公司咎責，函文就ATP（列車自動防護系統）沒有確實連線做到遠端監視及主風泵維修手冊缺失的兩大原因，主張台鐵損失的權益將從未發還之保固保證金（4.3億）中扣抵。對此，台灣住友商事股份有限公司表示不便回應。

台鐵普悠瑪去年出軌釀重大死傷，造成18死、279人輕重傷，該列車出軌前主風泵異常，但據通聯錄音檔，司機員、調度員、檢修員在對話中，對主風泵有各種說法，導致延誤修復；ATP遠端監控系統也未接線，重重瑕疵間接導致悲劇。

日車曾在去年坦承設計疏失，承認ATP遠端監控系統沒有接線，進而導致當時無法即刻掌握列車狀況。對此，台鐵局4月初表示將在月底發文向日車咎責，必要時走法律途徑。據了解，該份函文局長張政源昨晚已簽核，今就會寄出。

函文內容提到，傾斜式電聯車136輛購案，因ATP遠端監視功能、主風泵及維修手冊諸多缺失，減損價值、效用及造成台鐵局損害部分，相關金額要從日車保固保證金中扣抵。

函文也提到，車輛於配線未連接的狀態下出貨，確認為設計相關人員確認不足所致。主風泵異常部分，在經行政院1021鐵路事故行政調查小組調查報告顯示，判斷為冷卻器散熱鰭片堆積異物，與主風泵結構設計、提交之維修手冊未完善有關。

函文中進一步說明，雖然主風泵內中空絲模現場使用單位已部分自行更換完成，日車仍應善盡保固責任，就瑕疵中空絲模數量應該賠償台鐵局。

台鐵局主張，上述所提到的應負責事項，相關金額將從未發還日車的保固保證金中扣抵；先前就有的136輛普悠瑪，加上新添購的16輛，保固保證金約4.3億。台鐵局同時提到，今發函咎責後，下一步不排除走法律途徑。

至於先前台鐵局曾提及會一併咎責第三獨立驗證單位英國勞氏，台鐵局回應，這次發函主要針對日車，英國勞氏是其下包商，以先咎責日車為主。