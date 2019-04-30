親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

4千萬打趴韓國瑜？200萬獻金他都沒要 這祕辛讓韓黑傻眼

日皇明仁今退位／馮寄台：難忘他在園遊會上對我說的話

普悠瑪案台鐵發函日車 「受損權益從4.3億保證金扣抵」

2019-04-30 09:36聯合報 記者曹悅華╱即時報導

普悠瑪出軌至今已半年，台鐵局今終於「硬起來」發函向製造商日車公司咎責，函文就ATP（列車自動防護系統）沒有確實連線做到遠端監視及主風泵維修手冊缺失的兩大原因，主張台鐵損失的權益將從未發還之保固保證金（4.3億）中扣抵。對此，台灣住友商事股份有限公司表示不便回應。

台鐵普悠瑪去年出軌釀重大死傷，造成18死、279人輕重傷，該列車出軌前主風泵異常，但據通聯錄音檔，司機員、調度員、檢修員在對話中，對主風泵有各種說法，導致延誤修復；ATP遠端監控系統也未接線，重重瑕疵間接導致悲劇。

日車曾在去年坦承設計疏失，承認ATP遠端監控系統沒有接線，進而導致當時無法即刻掌握列車狀況。對此，台鐵局4月初表示將在月底發文向日車咎責，必要時走法律途徑。據了解，該份函文局長張政源昨晚已簽核，今就會寄出。

函文內容提到，傾斜式電聯車136輛購案，因ATP遠端監視功能、主風泵及維修手冊諸多缺失，減損價值、效用及造成台鐵局損害部分，相關金額要從日車保固保證金中扣抵。

函文也提到，車輛於配線未連接的狀態下出貨，確認為設計相關人員確認不足所致。主風泵異常部分，在經行政院1021鐵路事故行政調查小組調查報告顯示，判斷為冷卻器散熱鰭片堆積異物，與主風泵結構設計、提交之維修手冊未完善有關。

函文中進一步說明，雖然主風泵內中空絲模現場使用單位已部分自行更換完成，日車仍應善盡保固責任，就瑕疵中空絲模數量應該賠償台鐵局。

台鐵局主張，上述所提到的應負責事項，相關金額將從未發還日車的保固保證金中扣抵；先前就有的136輛普悠瑪，加上新添購的16輛，保固保證金約4.3億。台鐵局同時提到，今發函咎責後，下一步不排除走法律途徑。

至於先前台鐵局曾提及會一併咎責第三獨立驗證單位英國勞氏，台鐵局回應，這次發函主要針對日車，英國勞氏是其下包商，以先咎責日車為主。

據了解，台鐵局近兩個月舉辦一系列系統性訓練，便是為了讓普悠瑪號更健全，以維護旅客安全，而這次硬起來咎責日商，就是希望外界可以看見台鐵改革的決心。

台鐵局今發函咎責日車，圖為去年普悠瑪翻覆事故的列車。本報資料照片
台鐵局今發函咎責日車，圖為去年普悠瑪翻覆事故的列車。本報資料照片
分享

台鐵普悠瑪號列車
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04

網路製造仇恨…假冒嫌犯嗆聲 引發群眾圍檢署

2019-04-30 00:37

小貨車載廢機油沿路漏 台中警方和環保局都要罰

2019-04-29 23:35

永靖鄉代會選舉涉賄 9人起訴

2019-04-29 23:18

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

好爸爸酒後變家暴男 因小事毆打幼女遭判3個月

2019-04-29 18:57

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

司改團體在乎「人民感受」？尤美女《法官法》草案何以爭議

2019-04-29 14:59

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 張友驊遭求償500萬元

2019-04-29 14:48

8旬翁過馬路慘遭輾斷左手截肢 客運、司機得賠154萬

2019-04-29 14:40

高雄復健醫師詐健保 自費減重竟申報 「便秘」

2019-04-29 13:15

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54

同婚修法若「不到位」 窮盡救濟途徑仍可聲請釋憲

2019-04-29 12:37

宜縣議員詐領助理費342萬 法院判2年有期徒刑

2019-04-29 12:19

「老鼠會」兩年撈3億 富迪健康5幹部被起訴

2019-04-29 11:10

臉書罵「小人妖」 公然侮辱吃官司還得賠3萬

2019-04-29 10:59

粗心司機載貨沒捆牢 倒霉騎士輾過慘摔癱

2019-04-29 10:21

惡男用送優惠券為餌 誘女子上門凌虐判刑2年半

2019-04-29 09:31

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

彰化永靖鄉代會選舉涉賄 正副主席等9人起訴

2019-04-29 18:01

法官對我真好？假冒虐童生母嗆網友 男大生被法辦

2019-04-29 15:31

LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41
看更多

熱門文章

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

淡水、蘆洲汽車搶快左轉 奪走2機車騎士性命

2019-04-29 11:54

瀧奧山登山客失蹤16天找不到 「跟山神要人」尋獲遺體

2019-04-29 14:14

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

影／蘆竹王陽明昔猥褻執勤警 今凌晨狼狽遭警拘提

2019-04-29 11:53

她未婚二度產子殺嬰棄屍 苗檢今依殺人罪嫌起訴

2019-04-29 11:58

輕熟女性需求量太大 下海賣淫「一魚兩吃」遭逮

2019-04-29 17:02

嘉縣義竹鄉發現乾屍 狀如木乃伊死因不明

2019-04-29 15:14

見半屏山奇岩美急拍照 男子失足跌落三層樓高峭壁

2019-04-29 15:37

吃不完打包被譏「很寒酸」 她怒問：沒人這樣做了嗎

2019-04-29 15:16

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

北宜公路又傳車禍 千萬紅色保時捷翻覆幾全毀

2019-04-29 18:58

LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41

北市信義區驚傳有爆裂物 警消封鎖現場調查

2019-04-29 11:52

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 張友驊遭求償500萬元

2019-04-29 14:48

輕裝健行迷路 失溫死在山上

2019-04-30 00:50

影／蘆竹王陽明躲13天栽了 猥褻動作辱警引發公憤被抓

2019-04-29 15:43

與15歲女學生泡溫泉還猥褻性交 男網友遭起訴

2019-04-29 11:20

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04

日籍男來台賞桐花不慎摔車 熱警助就醫及尋友

2019-04-29 15:48

外國女子火辣PO網賣淫 獲利數百萬專勤隊上門逮人

2019-04-29 20:13

足體按摩師自備精油服務 猥褻侵日籍人妻

2019-04-29 18:57

除夕放火燒死6血親遭三度判死 凶手要求律師不得上訴

2019-04-29 12:46

借超跑 再砸車 凹900萬元本票

2019-04-30 00:48

與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

新興「小惡魔」毒咖啡包猖獗 檢警逮人至少賣出8千包

2019-04-29 12:54

4年前燒死6血親凶手判死未定讞 家屬：拖太久很折磨

2019-04-29 13:18

警花勸說少婦別輕生 緊要關頭流浪警犬幫大忙

2019-04-29 20:14

手下敲打藍寶堅尼車窗 再以車受損脅迫簽本票900萬

2019-04-29 11:57

花蓮巡山員失聯 空勤直升機找到人

2019-04-29 13:27

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54

兩子赴陸工作音訊無 婦無力安葬病逝夫哭飼子嘸用

2019-04-29 14:13

幫40多年的好友賄選買票 他被逮好友卻不聞問

2019-04-29 13:42

高雄男當街槍殺大四生 疑酒後搶計程車口角

2019-04-29 20:56

身背7條通緝罪南下避風頭 夫妻倆高雄又偷北上時被逮

2019-04-29 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top