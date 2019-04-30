親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南女子小麗（化名）和埃及男子約翰（化名）結婚後，外籍老公不賺錢養家，也不支付租屋家庭生活費用，導致她遭房東催繳房租，向台南地院訴請離婚；法官認為雙方結婚時由小麗支出所有費用，結婚前對約翰經濟狀況不佳事先知悉，締結異國婚姻應經深思熟慮，仍願意締結異國婚姻，不淮她離婚，可上訴。

判決指出，台女小麗(化名)2018年3月，在咖啡店認識埃及男子約翰(化名)，約翰自稱他在工廠做機械工作，雙方交往為男女朋友，同年7月到香港登記結婚後，回到台南租屋一起居住。

小麗主張，婚後約翰都藉口找工作，不願意回家，三餐費用、衣著花費、前往香港的機票費、電話費等生活開支費用，都是小麗負擔。約翰沒給她家庭生活費用，導致她遭房東催繳房租、遭銀行催繳信用卡費，她火大找約翰理論，他卻說沒有借錢，還說房子是她的，所以她出錢也是天經地義；她一氣之下把約翰趕出門，並擬定婚姻契約，要求約翰每月匯2萬生活費，才願意讓約翰回家。

約翰拒絕簽婚姻契約，外去找工作，並定期聯絡小麗，但小麗在2018年11月報案，稱約翰失聯待協尋，並主張遭惡意遺棄訴請離婚。

法官認為，從雙方的對話紀錄可看出，約翰想維持婚姻，但是小麗不理會，約翰在未取得合法工作資格前，求職較本國籍人士困難，雙方結婚時由女方支出所有費用，可見小麗對詹姆斯經濟狀況不佳事事先知悉，仍願與被告共同締結異國婚姻，應經深思熟慮。法官駁回她離婚訴求，並負擔3千元訴訟費用。

台南女子小麗和埃及男子約翰結婚後，外籍老公不賺錢養家，向法訴請離婚，法官不淮她離...
台南女子小麗和埃及男子約翰結婚後，外籍老公不賺錢養家，向法訴請離婚，法官不淮她離婚，可上訴。圖/本報資料照片
分享

婚姻結婚
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

網路製造仇恨…假冒嫌犯嗆聲 引發群眾圍檢署

2019-04-30 00:37

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

小貨車載廢機油沿路漏 台中警方和環保局都要罰

2019-04-29 23:35

永靖鄉代會選舉涉賄 9人起訴

2019-04-29 23:18

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

好爸爸酒後變家暴男 因小事毆打幼女遭判3個月

2019-04-29 18:57

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

司改團體在乎「人民感受」？尤美女《法官法》草案何以爭議

2019-04-29 14:59

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 張友驊遭求償500萬元

2019-04-29 14:48

8旬翁過馬路慘遭輾斷左手截肢 客運、司機得賠154萬

2019-04-29 14:40

高雄復健醫師詐健保 自費減重竟申報 「便秘」

2019-04-29 13:15

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54

同婚修法若「不到位」 窮盡救濟途徑仍可聲請釋憲

2019-04-29 12:37

宜縣議員詐領助理費342萬 法院判2年有期徒刑

2019-04-29 12:19

「老鼠會」兩年撈3億 富迪健康5幹部被起訴

2019-04-29 11:10

臉書罵「小人妖」 公然侮辱吃官司還得賠3萬

2019-04-29 10:59

粗心司機載貨沒捆牢 倒霉騎士輾過慘摔癱

2019-04-29 10:21

惡男用送優惠券為餌 誘女子上門凌虐判刑2年半

2019-04-29 09:31

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

彰化永靖鄉代會選舉涉賄 正副主席等9人起訴

2019-04-29 18:01

法官對我真好？假冒虐童生母嗆網友 男大生被法辦

2019-04-29 15:31

LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41
看更多

熱門文章

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

淡水、蘆洲汽車搶快左轉 奪走2機車騎士性命

2019-04-29 11:54

民興派出所前所長積勞成疾 52歲英才早逝今公祭

2019-04-29 09:29

瀧奧山登山客失蹤16天找不到 「跟山神要人」尋獲遺體

2019-04-29 14:14

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

小黃運將搶快撞死騎士辯對方闖紅燈 記錄器還原真相

2019-04-29 09:34

影／蘆竹王陽明昔猥褻執勤警 今凌晨狼狽遭警拘提

2019-04-29 11:53

她未婚二度產子殺嬰棄屍 苗檢今依殺人罪嫌起訴

2019-04-29 11:58

輕熟女性需求量太大 下海賣淫「一魚兩吃」遭逮

2019-04-29 17:02

嘉縣義竹鄉發現乾屍 狀如木乃伊死因不明

2019-04-29 15:14

見半屏山奇岩美急拍照 男子失足跌落三層樓高峭壁

2019-04-29 15:37

吃不完打包被譏「很寒酸」 她怒問：沒人這樣做了嗎

2019-04-29 15:16

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

台南女子突扯陌生女童髮 稱小孩身上會放電

2019-04-29 09:03

LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41

北市信義區驚傳有爆裂物 警消封鎖現場調查

2019-04-29 11:52

北宜公路又傳車禍 千萬紅色保時捷翻覆幾全毀

2019-04-29 18:58

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 張友驊遭求償500萬元

2019-04-29 14:48

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

影／蘆竹王陽明躲13天栽了 猥褻動作辱警引發公憤被抓

2019-04-29 15:43

與15歲女學生泡溫泉還猥褻性交 男網友遭起訴

2019-04-29 11:20

日籍男來台賞桐花不慎摔車 熱警助就醫及尋友

2019-04-29 15:48

外國女子火辣PO網賣淫 獲利數百萬專勤隊上門逮人

2019-04-29 20:13

輕裝健行迷路 失溫死在山上

2019-04-30 00:50

足體按摩師自備精油服務 猥褻侵日籍人妻

2019-04-29 18:57

除夕放火燒死6血親遭三度判死 凶手要求律師不得上訴

2019-04-29 12:46

4年前燒死6血親凶手判死未定讞 家屬：拖太久很折磨

2019-04-29 13:18

新興「小惡魔」毒咖啡包猖獗 檢警逮人至少賣出8千包

2019-04-29 12:54

與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

手下敲打藍寶堅尼車窗 再以車受損脅迫簽本票900萬

2019-04-29 11:57

花蓮巡山員失聯 空勤直升機找到人

2019-04-29 13:27

警花勸說少婦別輕生 緊要關頭流浪警犬幫大忙

2019-04-29 20:14

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54

兩子赴陸工作音訊無 婦無力安葬病逝夫哭飼子嘸用

2019-04-29 14:13

借超跑 再砸車 凹900萬元本票

2019-04-30 00:48

幫40多年的好友賄選買票 他被逮好友卻不聞問

2019-04-29 13:42

有溫度的手寫信！高雄老伯用文字感謝兩警協助

2019-04-29 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top