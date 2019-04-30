埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南女子小麗（化名）和埃及男子約翰（化名）結婚後，外籍老公不賺錢養家，也不支付租屋家庭生活費用，導致她遭房東催繳房租，向台南地院訴請離婚；法官認為雙方結婚時由小麗支出所有費用，結婚前對約翰經濟狀況不佳事先知悉，締結異國婚姻應經深思熟慮，仍願意締結異國婚姻，不淮她離婚，可上訴。

判決指出，台女小麗(化名)2018年3月，在咖啡店認識埃及男子約翰(化名)，約翰自稱他在工廠做機械工作，雙方交往為男女朋友，同年7月到香港登記結婚後，回到台南租屋一起居住。

小麗主張，婚後約翰都藉口找工作，不願意回家，三餐費用、衣著花費、前往香港的機票費、電話費等生活開支費用，都是小麗負擔。約翰沒給她家庭生活費用，導致她遭房東催繳房租、遭銀行催繳信用卡費，她火大找約翰理論，他卻說沒有借錢，還說房子是她的，所以她出錢也是天經地義；她一氣之下把約翰趕出門，並擬定婚姻契約，要求約翰每月匯2萬生活費，才願意讓約翰回家。

約翰拒絕簽婚姻契約，外去找工作，並定期聯絡小麗，但小麗在2018年11月報案，稱約翰失聯待協尋，並主張遭惡意遺棄訴請離婚。