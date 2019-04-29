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為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎 美女小編曝光

與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

14歲的女高中生與舅舅同住，卻遭到舅舅以手指性侵2次，後女高中生因身心受創上課缺席，整起事件才因此曝光，由女高中生的母親陪同向新北市三峽警分局報案。新北地檢署訊後提起公訴，新北地方法院今（29）天審理開庭，認為該名舅舅觸犯基於對未滿14歲女子為強制性交罪，判刑8年6月，全案可上訴。

判決書指出，時為14歲的女高中生與時為26歲的舅舅、弟弟、妹妹同住，媽媽則因工作常駐在苗栗頭份，偶爾才會回家。該名狼舅便於106年4月15日凌晨12時許，將女高中生叫進自己房內後，不顧高中生反對，強脫其衣物，親吻、撫摸女高中生的胸部、臀部，並以手指性侵得逞。

同日22時許，舅舅又將女高中生叫到自己房間後，再度強脫女高中生的衣服，撫摸女高中生的胸部，女高中生哭著嘗試掙扎，反遭舅舅壓制，並再度用手指性侵得逞，所幸當時舅舅的友人突然來訪，女高中生才成功逃脫。

事發後女高中生身心受到重創，不願上學，僅將此事告訴母親男友；母親則在接到學校來電、帶著女高中生前去學校後，才得知此事，並陪同女高中生向三峽警分局報案。

新北地檢署偵訊時，舅舅向檢方供稱，他106年4月14日下午便與朋友離家，到釣蝦場待到隔日凌晨1時許才返家，並稱隔日晚間22時許，女高中生母親的男友也在家，但舅舅對於何時與友人一起、何時返家等時間，說法與警方訊問時卻有所出入，相關測謊也未通過，而舅舅宣稱同行的友人，經傳喚後，皆未到案說明。

新北地院今開庭審理後，法官因舅舅供詞前後不一、無其他證人可證明舅舅所言等證據，認定舅舅所言均屬卸責之詞，且雖女高中生驗傷顯示處女膜並無損傷，但因女高中生證稱有感覺到舅舅以手指插入生殖器內並導致疼痛，依觸犯對未滿14歲女子為強制性交罪，判刑8年6月。全案可上訴。

一名14歲的女高中生與舅舅同住，卻慘遭對方2次性侵，新北地院今審理此案後，判決狼...
一名14歲的女高中生與舅舅同住，卻慘遭對方2次性侵，新北地院今審理此案後，判決狼舅8年6月徒刑。示意圖／Ingimage
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