與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



14歲的女高中生與舅舅同住，卻遭到舅舅以手指性侵2次，後女高中生因身心受創上課缺席，整起事件才因此曝光，由女高中生的母親陪同向新北市三峽警分局報案。新北地檢署訊後提起公訴，新北地方法院今（29）天審理開庭，認為該名舅舅觸犯基於對未滿14歲女子為強制性交罪，判刑8年6月，全案可上訴。

判決書指出，時為14歲的女高中生與時為26歲的舅舅、弟弟、妹妹同住，媽媽則因工作常駐在苗栗頭份，偶爾才會回家。該名狼舅便於106年4月15日凌晨12時許，將女高中生叫進自己房內後，不顧高中生反對，強脫其衣物，親吻、撫摸女高中生的胸部、臀部，並以手指性侵得逞。

同日22時許，舅舅又將女高中生叫到自己房間後，再度強脫女高中生的衣服，撫摸女高中生的胸部，女高中生哭著嘗試掙扎，反遭舅舅壓制，並再度用手指性侵得逞，所幸當時舅舅的友人突然來訪，女高中生才成功逃脫。

事發後女高中生身心受到重創，不願上學，僅將此事告訴母親男友；母親則在接到學校來電、帶著女高中生前去學校後，才得知此事，並陪同女高中生向三峽警分局報案。

新北地檢署偵訊時，舅舅向檢方供稱，他106年4月14日下午便與朋友離家，到釣蝦場待到隔日凌晨1時許才返家，並稱隔日晚間22時許，女高中生母親的男友也在家，但舅舅對於何時與友人一起、何時返家等時間，說法與警方訊問時卻有所出入，相關測謊也未通過，而舅舅宣稱同行的友人，經傳喚後，皆未到案說明。