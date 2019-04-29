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男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄李姓男子涉嫌大量購買「丹楓之水」回收空瓶，偷接管竊取公共用水，再填充自來水後裝瓶轉售，每箱僅賣70至90元，流入高雄小吃、酒館等店。檢警去年3月獲報前往搜索，驚覺已賣到市面近10年。高雄地院審理後，依犯食安法販賣假冒食品罪，判李姓男子1年2月徒刑，另竊水罪判4月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，李姓男子（52歲）離婚育有2子女，因熟悉礦泉水裝填流程、販賣通路，他竟從2008年起在高雄的公寓內，用自製塑膠水管偷接頂樓公共水塔，並以軟水處理器、活性碳過濾器、水質過濾器及飲用水填裝機，在屋內打造製水工廠。

李姓男子另向不知情的陳姓女子收購「丹楓之水」礦泉水回收空瓶、紙箱，將竊得自來水過濾後，注入空瓶內，最後用機具封上瓶蓋，便將仿冒丹楓之水以每箱70元到90元價格，賣給高雄地區小吃、卡拉OK、酒館等。

保二總隊刑大、高雄三民一分局去年3月前往搜索，扣得丹楓之水140多瓶、回收空瓶2萬多個、瓶蓋2850個、紙箱2710個、製造機具、客戶名單等；當時警方指出，真品的瓶蓋是半透明、仿品為乳白色。

李姓男子到案後認罪，陳女則不知情獲不起訴處分。法官認為，李姓男子將一般自來水注入「丹楓之水」空瓶，使消費者誤認是原公司製造，侵害商標權、觸犯商標法，且他僅將自來水過濾，並非如包裝所寫經一定程序淨化、過濾製造，違反食安法中製造販賣仿冒產品，另水源是竊取而來，也犯自來水法的竊水罪。

法官認定他不法所得約49萬元，認罪並和部分被害人和解，依犯商標法、自來水法及食安法，從重以14個食安法「販賣假造食品罪」判1年2月徒刑，另竊水罪判刑4月，則可易科罰金12萬元。

李姓男子涉回收「丹楓之水」空瓶，在裝入自來水，重新賣回市面。記者林伯驊／翻攝
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李姓男子的住處內成為製水工廠。記者林伯驊／翻攝
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李姓男子涉偷竊公寓公用自來水，再裝入回收丹楓之水空瓶並封蓋。記者林伯驊／翻攝
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警方指出丹楓之水真品的瓶蓋是半透明、仿品為乳白色。記者林伯驊／翻攝
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警方查扣上萬個丹楓之水回收空瓶。記者林伯驊／翻攝
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