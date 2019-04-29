好爸爸酒後變家暴男 因小事毆打幼女遭判3個月

2019-04-29 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



住在新竹縣的馮姓男子去年7月與妻子在家，兩人喝酒後起口角，妻子當時留下的4名小孩在家後，就怒返娘家，結果長女因玩具沒收好，被馮男摑出熊貓眼、次女沒拔電視插頭，就被馮男拿奶粉罐、鹽巴罐丟頭；妻子返家後發現兩女兒傷痕累累，氣得報警，新竹地院依違反保護令，判馮男3個月徒刑，易科罰金9萬元。

判決指出，37歲馮男沒喝酒時，確實是個好父親，也對兒女相當親切，但喝了酒就性情大變，對妻小經常暴力相向，因此妻子早就帶著4名小孩申請保護令，警方也宣讀保護令並要求馮男戒酒，同時禁止侵害、騷擾小孩。

不料2018年7月中旬，馮男與妻子又在家喝酒，兩人因故吵架，妻子一怒之下丟下4個10歲以下的小孩，獨自回娘家，馮男氣炸，竟將怒氣發洩在小孩身上，長女只因沒收好玩具，被馮男掌摑頭部及身體，甚至拿玩具打長女，導致長女右眼「熊貓眼」；次女因沒拔掉電視機插頭，馮男竟又暴怒拿鹽巴罐及奶粉罐丟次女頭部、身體，甚至毆打她胸口及身體，造成次女頭腫瘀青。