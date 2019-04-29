彰化永靖鄉代會選舉涉賄 正副主席等9人起訴

2019-04-29 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



永靖鄉鄉民代表會主席林大福、副主席邱平舜去年為求正副主席選舉獲得連任，各出資225萬元及75萬元，想以每票60萬元（即各分攤45萬元及15萬元）行賄5名代表，以尋求投票支持，彰化地檢署偵結，今天依違反公職人員選舉罷免法將相關涉案共9人提起公訴，並聲請將扣案所得300萬元沒收。

這件賄選案涉案被告包括林大福、邱平舜以及鄉民代表余秉峰、邱世明與邱柏彰，前鄉長黃建彰、前代表詹日新（現任代表詹文惠之父），另有涉案的地方人士承認曾幫忙轉交買票賄款給代表的林姓與黃姓男子都被起訴，原羈押在看守所的林大福、邱平舜今移審法院裁定各交保30、20萬元，並限制出境。

起訴書指出，林大福與邱平舜將賄款總額300萬元現金寄放在前鄉長黃建彰住處，受賄代表除詹文惠不知情而由其父詹日新收下賄款，余秉峰、邱世明與邱柏彰等3名代表都親自收受，但餘款60萬元未送出。

黃建彰被供出幕後操控正副主席選舉賄款金流，起訴書指出，他曾把賄款裝在袋子裡，放在永靖鄉永坡路一處停車場旁的棧板上，並在旁監視，有1名鄉民代表出面取款。

賄選案東窗事發後，還有拿錢代表傳訊息給正副主席指出「你以為都天衣無縫？」「沒關係要死大家一起死」等語，顯示該名代表也拿到賄款。

永靖鄉民代表會有11人，正副主席林大福、邱平舜兩人去年都以6票比5票當選連任，卻因有人倒戈爆出賄選疑雲，雙方極力加碼拉攏「關鍵票」，這名代表涉嫌兩邊拿錢，收到一邊的105萬元後，另一邊再加碼到150萬元，因涉案代表認罪，有人說出內情後轉為汙點證人案情曝光。