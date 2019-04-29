拿中國貨冒充美國貨賣中科院 商人違約遭起訴

2019-04-29 17:38 中央社 基隆29日電



王姓男子在2016年標得國家中山科學研究院桿料採購案，簽訂不可用中國貨，但王男仍向中國業者採購，並偽造美商出貨證明，所幸中科院早就收到檢舉並解約，王男也被檢方起訴。

基隆地檢署公布起訴書指出，王男在2016年11月底，以公司名義標得國家中山科學研究院「HY-MU-80桿料等4項」採購案，契約簽訂不得使用中國製造貨品。

但王男疑似為了牟利與節省成本，竟向中國業者訂購相關桿料。這些物品之後轉運到香港，2017年2月再從香港運送來台，王男在報關時，涉嫌偽造一家美商公司的商業發票，交給財政部基隆署基隆關人員登載，讓相關商品順利進口。

檢方調查，2017年3月王男準備交貨時，再將偽造的相關桿料美商合格證明書、材質檢驗證明書檢附給中科院人員，佯稱這些貨物都是從國外製造進口。

不料，中科院早於交貨前兩個月接獲檢舉信函，聲稱王男提供的相關桿料是中國製造生產，且提供的美商公司證明資料是偽造。

中科院事後請駐洛杉磯辦事處經濟組查證確實沒有通過驗收這些貨物，因此也未付款給王男，並向王男解約求償。

王男於檢方調查時供稱，相關貨物都是國外製造，否認有詐欺取財或是偽造文書行為。

基隆地檢署檢察官最後根據相關事證與中科院調查結果，認定王男涉犯詐欺及偽造文書等罪，依法將他起訴。