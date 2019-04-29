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無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

婦人「小梅」與丈夫胡男育有兩女，後來感情不睦離婚後，前往戶政事務所辦理遷戶籍，意外發現戶籍內多個兒子，始知前夫在與她婚姻存續時婚外情，憤而提出告訴，台中地院依妨害家庭將胡男判刑3月，得易科罰金。得上訴二審。

判決書指出，胡男原為「小梅」的丈夫，兩人於106年4月7日離婚，他於105年10月下旬，在台中市區住處與不知情的「小秋」（獲不起訴處分）發生性關係，至106年7月12日產下一子。

「小梅」於106年9月27日前往戶政機關，請領戶口名簿時，發現前夫胡男於同月11日認領「小秋」所生的兒子，始知胡男在與她婚姻存續期間婚外情，提出告訴。

胡男坦承在與「小梅」婚姻存續期間內，與「小秋」嘿咻，並於106年9月11日認領兒子，但否認有通姦犯行，辯稱案發當時，他雖尚未與「小梅」離婚，但雙方已協議各自生活，且已分房約3年多，他主觀認知就是各過各的生活，他也沒有過問「小梅」的生活。

法官審酌，胡男雖辯稱「小梅」與他感情早已不睦，早已各自祝福、各自生活，但事實上兩人的婚姻關係仍存續期間內，縱使雙方因感情不睦而早已分房或分居，然此並不足以推認「小梅」有同意他可得於婚姻存續期間內，另與「小秋」嘿咻，遂予以判刑。

婦人「小梅」與丈夫胡男育有兩女，後來感情不睦離婚後，前往戶政事務所辦理遷戶籍，意...
婦人「小梅」與丈夫胡男育有兩女，後來感情不睦離婚後，前往戶政事務所辦理遷戶籍，意外發現戶籍內多個兒子，始知前夫在與她婚姻存續時婚外情，憤而提出告訴，台中地院依妨害家庭將胡男判刑3月，得易科罰金。得上訴二審。圖／本報資料照
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