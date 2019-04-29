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8旬翁過馬路慘遭輾斷左手截肢 客運、司機得賠154萬

2019-04-29 14:40聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園客運黃姓司機2016年5月19日開公車左轉時，不慎撞上82歲黃姓老翁，導致他左手壓傷手術後截肢，刑事部分黃被依業務過失重傷害判刑6個月，緩刑2年；民事部分，受害的黃翁連同醫療、精神撫慰等共求償267萬多元，法院審理後判處黃姓司機、桃園客運得共同賠對方154萬元。

檢警調查，黃姓司機當天早上10點多開車沿復興路往中壢行駛，準備左轉民族陸橋時卻未注意，撞上要過馬路的黃翁，導致他左前臂遭壓砸傷，送醫急救後最後截肢保命，黃認為車禍後還引發失智症，連同醫療、看護及精神撫慰等，共要求賠償267萬多元。

黃姓司機表示，刑事部分及對方請求醫療費用等沒有意見，但他認為黃翁罹患失智症並不是這次事故造成，請求相關費用剔除。

法院調查，黃翁主張因為車禍造成缺血性心臟病併發衰竭，進而導致失智症伴有行為障礙，但經調閱醫院相關病例，認為其失智症和本件事故並沒有因果關係。

判決指出，黃翁正值安享晚年之際，受傷前尚能自由活動，卻因為黃姓司機未注意前車狀況撞傷導致左手截肢，傷勢永遠無法復原，因此造成肢體缺陷，日常生活難以自理，精神必然痛苦萬分，審酌雙方職業、收入等等，判處黃姓司機和桃園客運得共同賠償黃翁154萬多元。

法院判黃姓司機、桃園客運得共同賠黃翁154萬元。圖／報系資料照
法院判黃姓司機、桃園客運得共同賠黃翁154萬元。圖／報系資料照
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